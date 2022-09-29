Manavgat yangınından kurtulmuştu! Doğaya döneceği günü bekliyor

DHA'nın haberine göre 10'uncu gününde söndürülen yangında, 7 kişi yaşamını yitirdi, tarım ve orman arazileriyle birlikte yaklaşık 60 bin hektar alan ile 2 binin üzerinde ev, iş yeri, depo ve ahır zarar gördü.

TEDAVİSİ 1 YIL SÜRDÜ

Manavgat yangının yaralı olarak bulunan bir sincap, bulan kişi tarafından önce Afyonkarahisar'da bir petshop sahibine getirildi. Bacaklarında ve sırtında yanıklar bulunan sincabın buradaki tedavisi yaklaşık 1 yıl sürdü.

Tedavisi tamamlanan sincap bir süre önce de Doğa Koruma ve Milli Parklar 5'inci Bölge Müdürlüğü ekipleri aracılığı ile Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne (AKÜREM) getirildi. AKÜREM'de de bakımları yapılmaya devam eden ve beslenen sincap, Antalya'da doğal ortamına bırakılacağı günü bekliyor.

AKÜREM Müdürü Prof. Dr. Emine Hesna Kandır, sincabın tedavisinin bittiğini ve bakımının yapıldığını belirterek, doğaya bırakılması için çalışmalara başladıklarını söyledi. Kandır, "Geçen sene Antalya ormanlarında çıkan büyük yangında bir sincap yaralı halde bulunmuş, tanıdığı olan ve Afyonkarahisar'da yaşayan bir petshop sahibine tedavi için gönderilmiş. Bu petshop sahibi uzun zamandır sincabın bakımı ile ilgilenmiş, tedavisini gerçekleştirmiş ve daha sonra doğaya göndermek için araştırma yaparken merkezimize rastlamış. Sincap merkezimize teslim edildi. Yaklaşık 1 aydır bizde olan bu sincap için gerekli planlamayı yapıyoruz, en kısa zamanda yeniden Antalya'daki doğasına göndermek için çalışmalara başladık" dedi.