Galası yapıldı 0:00 / 0:00

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'Yanlış Anlama'nın galası yapıldı. Azeri Türkçesi ile Türkiye Türkçesi arasında ki yanlış anlamaları konu alan başrollerini Cemal Hünal ve Gülşen Hüseynli’nin paylaştığı oyuncu kadrosunda ise Yılmaz Gruda, M. Fatih Özkan,İslam Mehreliyev, Ercan Resulov yer alıyor.

Gülşen Hüseynli

Gösterime 30 Eylül’de girecek olan filmin galasına İlker Ayrık, Deniz Işın, Ümit Okur, Melike Turnaoğlu, Okan Karacan ve eşi Zeynep Karacan katıldı. Filmde yemek yapma yetisini kaybettiğini düşünen bir şefi canlandıran Cemal Hünal’ın Türkiye’de başlayan hazin hikâyesi Azerbaycan’da yaşadığı yanlış anlaşılmalarla harika bir komediye dönüyor.