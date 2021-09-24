Yanlış saç kesimine dudak uçuklatan tazminat 0:00 / 0:00

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Hindistan'da saç ürünleri için modellik yapan bir kadın, Delhi'de yer alan bir otelin kuaför salonuna saçlarının nasıl kesilmesi gerektiğini detaylı şekilde tarif etti. Ancak dava dosyasına göre kuaför salonu, kadının saçlarını çok kısa kesti.

Yapılan şikayetin ardından salon, kadına ücretsiz saç bakımı yapmayı önerdi fakat saç bakımı, kadının saçlarına daha da zarar verdi.

İŞİNDEN AYRILDI, ÖZGÜVEN KAYBINA UĞRADI

Mahkeme belgelerine göre talihsiz kadın aynada kendine bakmayı bırakarak özgüven kaybına uğradı. Saç tedavisi sonrasında ruhsal çöküntü nedeniyle gelir kaybı yaşadı. İşinden de ayrılan kadının 2 yıl boyunca travma yaşadığı belirtildi.

Tüketici mahkemesine başvuran kadın, 20 milyon rupi (271 bin dolar - 2.4 milyon TL) tazminata hak kazandı.

Ulusal Tüketici Uyuşmazlıklarını Giderme Komisyonu (NCDRC), "İyi bir model olma hayalini paramparça eden büyük bir kayıp yaşadı. Saç kesim ihmalinden dolayı ciddi derecede zihinsel çöküntü ve travma geçirdi, işine konsantre olamadı. Sonunda işini kaybetti" dedi.

Delhi'de önde gelen bir otel zincirinin parçası olan kuaför salonunun karara itiraz etmesine izin verildi. Ancak kararla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.