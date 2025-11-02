Son yılların popüler estetik trendi 'masseter botoksu', beklenmedik sağlık riskleriyle gündemde.

Özkan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, masseter kasının sadece estetik değil, çiğneme ve diş sağlığı için de hayati öneme sahip olduğunu söyleyerek, "Masseter botoksu, kasın aşırı çalışmasını engellemek amacıyla yapılıyor. Ancak, yanlış ellerde bu uygulama, çiğneme fonksiyonunuzu tamamen kaybetmenize ve dişlerinizin sağlığını tehlikeye atmanıza neden olabilir!" uyarısında bulundu. Bilimsel çalışmalar, masseter kasına yapılan botulinum toksini uygulamalarının, çiğneme kuvvetinde yüzde 20'ye varan azalmalara yol açabileceğini ve bu durumun uzun vadede diş problemlerine zemin hazırlayabileceğini gösteriyor" diye konuştu.

REKLAM

"DİŞLERİNİZ SALLANMAYA BAŞLAYABİLİR"

Yanlış uygulamaların çene kemiği ve diş sağlığı üzerindeki potansiyel tehlikelerine dikkat çeken Özkan, şu ifadelere yer verdi: "Masseter botoksu, çene kemiğinizdeki kas dengesini bozarak dişlerinize binen dengeli yükün değişmesine neden olabilir. Bu durum, çene eklemlerinde hasara, ağzınızı açamamaya, dişlerde sallanmaya, diş eti problemlerine ve hatta diş kaybına kadar gidebilir. Çene kemiğinizdeki dengenin bozulmasıyla birlikte, dişlerinizin sağlığı da tehlikeye girer."

"YÜZÜNÜZDE YUMRU GİBİ ŞİŞLİK OLABİLİR, ÇENE HATTINIZ KAYBOLABİLİR" Yanlış masseter botoksu uygulamalarının sadece fonksiyonel değil, estetik açıdan da korkunç sonuçlara yol açabileceğini belirten Özkan, "Yanlış enjeksiyonlar, yüzünüzde yumru gibi şişliklere, 'yüz çökmesi' olarak bilinen deformasyonlara ve çene hattınızın kaybolmasına neden olabilir. Kasın tamamen etkisiz hale gelmesi, çenede şiddetli ağrılara ve yüzünüzde tanınmaz bir görünüme yol açabilir. Aynaya baktığınızda kendinizi bambaşka biri olarak görebilirsiniz" dedi. Özkan, çene cerrahları ve diş hekimlerinin bu konuda neden yetkin olduğunu şu sözlerle açıkladı: "Çene cerrahları ve diş hekimleri, yüz anatomisi, çene kemiği, çene kasları, yüz sinirleri ve diş sağlığı konusunda uzmanlaşmış hekimlerdir. Masseter kasının nereden geçtiğini, hangi sinir ve damarlarla komşu olduğunu, dişlerle ve çene kemiğiyle olan ilişkisini en iyi onlar bilir. Bu sayede, enjeksiyonu doğru noktalara yaparak komplikasyon riskini en aza indirirler." "ARAŞTIRMALAR TEHLİKEYE İŞARET EDİYOR" Özkan, 2024-2025 yıllarında yapılan son araştırmalarda, masseter botoks uygulamalarının riskler içerdiğinin ortaya konduğunu belirterek, "Masseter botoksu uygulamalarından sonra çiğneme kuvvetinde yüzde 20'ye varan azalmalar görülebilir. Yanlış enjeksiyonlar sonucu yüzde yumru şeklinde şişlikler ve çökme gibi deformasyonlar meydana gelebilir. Tekrarlayan uygulamalar, çene kemiği kalınlığında azalmaya neden olabilir" şeklinde konuştu.