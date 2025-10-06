Habertürk
        Haberler Gündem Ankara Yapay zekâ Ankara’nın su sorununu çözdü | Son dakika haberleri

        Yapay zekâ Ankara’nın su sorununu çözdü

        Türkiye genelinde kuraklık etkisini sürdürürken, Ankara'da da baraj doluluk oranı yüzde 15,86 seviyelerinde gerçekleşti. Habertürk'ten Bülent Aydemir Ankara'nın yaşadığı su sorununa çözüm yollarını yapay zekaya sordu

        Giriş: 06.10.2025 - 13:00 Güncelleme: 06.10.2025 - 13:00
        Yapay zekâ Ankara'nın su sorununu çözdü
        Türkiye'nin dört bir yanından kuraklık haberleri gelirken; göller, nehirler, akarsuların yanı sıra baraj havzaları da kuruyor. Başkent Ankara da kuraklıktan nasibini almış durumda. Ankara’nın barajlarındaki toplam doluluk oranı yüzde 15,86’ya düştü. Aktif doluluk oranı ise yüzde 4,48 oldu. Geçen yıl bu tarihlerde aktif doluluk oranı yüzde 26,84’tü. Büyük datadan her türlü veriye erişip, her şeyi bilen yapay zekaya Ankara’nın su probleminin nasıl çözüleceğini sordum. Yapay zeka bana kapsamlı bir rapor hazırladı. Ben de sizlere aktarıyorum…

        ANKARA’NIN NÜFUSU ARTIYOR

        Yapay zeka, Ankara’yı tanımlarken; “Türkiye’nin başkenti ve hızla büyüyen bir metropoldür. Artan nüfus ve iklim değişikliği etkileri, şehrin su kaynakları üzerinde ciddi baskılar yaratmaktadır. Bu rapor, Ankara’nın su durumu, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerilerini kapsamlı bir şekilde ele almaktadır” diyor.

        Ankara’nın mevcut su kaynaklarını da sıralayan yapay zeka şu bilgileri verdi:

        - Barajlar: Mogan, Eymir, Çamlıdere, Eğrekkaya ve Karagöl barajları.

        - Yeraltı suları: Özellikle kırsal alanlarda kullanılmaktadır.

        - Su havzaları: Ankara’nın içme suyu ihtiyacının büyük kısmı baraj ve göl havzalarından sağlanmaktadır.

        ANKARA’NIN SU SIKINTISININ NEDENLERİ

        Yapay zeka, Ankara’nın su sıkıntısı çekmesinin nedenlerini şöyle sıraladı:

        1. Kuraklık ve İklim Değişikliği: Son yıllarda yağış miktarlarında belirgin azalma gözlenmektedir.

        2. Nüfus Artışı: Ankara’nın nüfusu hızla artmakta, su talebi buna paralel olarak yükselmektedir.

        3. Altyapı Kayıpları: Eski ve bakımsız altyapı nedeniyle ciddi su kayıpları yaşanmaktadır.

        4. Plansız Yapılaşma: Su kaynaklarına erişimi zorlaştıran yerleşimler mevcuttur.

        SU KRİZİ NİÇİN YÖNETİLEMİYOR

        Yapay zekaya göre su krizinin yönetilememesinin nedenleri şöyle:

        - Su kaynakları üzerindeki baskı yeterince yönetilemiyor.

        - Su tasarrufu ve bilinçlendirme çalışmaları yetersiz.

        - Şehirde suyun adil dağılımı konusunda zaman zaman sıkıntılar yaşanıyor.

        ÇÖZÜM ÖNERİLERİ NELER?

        Yapay zekaya göre Ankara’nın su sıkıntısı çözebilmek için şunların yapılması gerekiyor:

        Su Transferi ve Yeni Kaynaklar: Çevre illerden ve Fırat, Sakarya gibi büyük nehirlerden su transferi planlanabilir.

        Altyapı Modernizasyonu: Su kayıplarını azaltmak için boru ve pompa sistemleri yenilenmelidir.

        Yağmur Suyu ve Yeraltı Suyu Kullanımı: Özellikle kentsel alanlarda yağmur suyu toplama sistemleri kurulabilir.

        Su Tasarrufu ve Bilinçlendirme: Halkın su tasarrufu konusunda bilinçlendirilmesi ve fiyat politikalarıyla desteklenmesi gerekir.

        Kuraklığa Dayanıklı Planlama: Şehir planlaması ve tarım faaliyetlerinde suyun etkin kullanımı esas alınmalıdır.

        SU GÜVENLİĞİ SAĞLANMALI

        Türkiye’nin ulusal güvenliği açısından risk sayılan su güvenliği Türkiye’nin kalbi Başkent Ankara’nın da en temel problemlerinden biri.

        Yapay zeka, “Ankara’nın su sorunu, hem doğal hem de yönetimsel faktörlerden kaynaklanmaktadır. Sorunun çözümü için kapsamlı bir planlama, yeni su kaynaklarının devreye alınması ve halkın bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Hızla uygulanacak önlemlerle Ankara’nın su güvenliği sağlanabilir” önerisinde bulunuyor.

