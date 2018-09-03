Çin'de bilim insanları ve doktorların birlikte geliştirdiği yapay zeka sistemi, beyin hasarlarının tanımlanmasında kullanılacak.

AA'nın Şinhua ajansı kaynaklı haberine göre; Çin Bilimleri Akademisinden bilim insanları ve Çin Halk Kurtuluş Ordusundan doktorların 5 yıldır üzerinde çalıştıkları yapay zeka sistemi, beyin hasarı oluşan kişilerde bunun tanımlanması ve değerlendirilmesinde doktorlara yardım edecek.

Özellikle bilinç kaybı ve bozukluğu (DOC) yaşayan hastaların, bilinçlerini yeniden kazanmasında önemli rol oynaması beklenen sistem, beynin farklı bölümlerindeki yapıların birbiriyle iletişim kurmak için oluşturduğu ağları görüntüleyerek bu görüntüye dayalı kıymetlendirme yapıyor.

Yapay zeka, bugüne kadar bilinç bozukluğu yaşayan 63 hastadan 10 binlerce görüntüyü inceledi, bilinci geri gelebilecek ve gelemeyecek hastaları yüzde 88 oranında doğru teşhis edebildi.

YAPAY ZEKANIN TAM DEĞERLENDİRME YAPMASI BEKLENİYOR

Çalışmayı yöneten Song Ming, beynin çalışması sırasında birçok bölgenin birlikte hareket ettiğini ve iletişim ağları oluştuğunu dile getirdi.

Doktorların beyindeki iletişim ağlarının bilinç bozukluğu ile doğrudan bağlantısını göremediğini ve yapay zekanın bu hastalığı anlamak için yeni ipuçları sağlayabileceğini aktaran Song, yapay zekanın, tam değerlendirme yapmasını ve beyin yaralanmaları konusunda ön bilgi sağlayabilmesini umduklarını bildirdi.

Song, bununla birlikte, yapay zeka modelinin geçerli ve güvenilir bir sistem olabilmesi için daha fazla veriye ihtiyaç duyulduğuna dikkati çekti.

Çalışma uluslararası eLife dergisinde yayınlandı.

Bilinç bozukluğu yaşadıktan sonra bir kısım hastalar, yatalak kalabiliyor veya bitkisel hayata girebiliyor.

Çin’de beyin travması, darbe alma ve diğer beyin hastalıklarının neden olduğu 500 binden fazla hastanın kronik DOC yaşadığı belirtiliyor. Bununla birlikte her yıl 70 bin ila 100 bin yeni vakanın ortaya çıktığı kaydediliyor.

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