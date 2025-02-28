"Yapay zekayla 20 yıl içinde tedavisi olmayan hastalık kalmayacak"

Aksu, yapay zekayla geleceğin yeniden şekilleneceğini ve farklılaşacağını, artık birçok şeyin mümkün olacağını anlattı.

Sağlığın herkes için çok önemli olduğunu, bu alanda yapay zekanın birçok kolaylık sunacağını dile getiren Aksu, şunları kaydetti: "Ömürlerin uzayacağını, daha sağlıklı yaşayacağımızın kesin olduğunu söyleyebilirim. Bilimsel gelişmelerin çok ciddi ekonomiler yaratacağının farkındayım. Sağlık, çok önemli. Dünya Sağlık Örgütünde tanımlı 7 bin 500 hastalık var. Bunlardan sadece 500'ü tedavi edilebilir. Kalan 7 bini nadir hastalık olarak anılır."

Aksu, Almanya'da Türk bilim insanlarınca geliştirilen Kovid-19 aşısının da yapay zekayla, simülasyonla ortaya çıktığını vurgulayarak, "Bundan sonra 7 bin hastalığın tedavisi de yapay zekayla çözülebilecek. O nadir hastalığa sahip evlat sahibi olan anne babanın halini düşünün. Hiçbir ilaç şirketi ona ilaç üretmiyor. Şimdi bu konuyu dertlenen herhangi bir girişimci, bu alanda ilaç üretebilecek. Önümüzdeki 20 yıl içinde tedavisi olmayan hastalık kalmayacak. Bu, çok net bir öngörü. O yüzden daha uzun yaşayacağız." diye konuştu.

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Yapay zekanın çok hızlı geliştiğine dikkati çeken Aksu, şöyle devam etti: "Güvenilir, güvenli nükleer santrallerin gelişeceği, çok net. Çok somut öngörüler bunlar. Enerji neredeyse ücretsiz hale gelecek, hesaplamayacağız. Buna göre çok daha medeni yaşayabileceğiz. Yeni yapı malzemeleri, teknolojileri gelişecek. Bu kadar beton yığını yapmamıza gerek kalmayacak. Çok daha farklı binalarla karşılaşacağımızı tahmin ediyorum. Bu yüzyılın içerisinde yeni bir medeniyet inşa edeceğiz. O yüzden çok dikkatli olmamız lazım. Vahşi, kapitalist kurallara göre yaparsak insani değerler sekteye uğrayabilir. Buna insanlık olarak müsaade etmemeliyiz."

Aksu, yapay zekanın birçok konuda ön haberci olabileceğini, cinayet, terör eylemi gibi birçok olayın önlenebilir hale gelebileceğini ifade etti.

TÜRKİYE'DE 2017'DE 12 OLAN YAPAY ZEKA GİRİŞİMİ ŞU AN 400'ÜN ÜSTÜNDE"

Yapay zeka yarışının başını ABD ve Çin'in çektiğini, aralarında sıkı bir çekişme olduğunu anlatan Aksu, Türkiye'nin ise orta sahada yer aldığını söyledi.

Yapay zeka için büyük sermaye ve büyük veri merkezleri gerektiğini kaydeden Aksu, "Ülkemizde çok güzel gelişmeler var. Devletin ulusal yapay zeka stratejisi yayınlandı, eylem planı var. Özel sektör, bu konuyu çok benimsedi. Büyük verisi olan bankalar, perakendeciler, telekom operatörleri, e-ticaret şirketleri çok değerli projeler yapıyor." şeklinde konuştu.