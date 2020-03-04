Yapı Kredi'den emeklilere promosyon

Emekli maaşlarının yatırılması için 31 Mart 2020’ye kadar Yapı Kredi’yi tercih eden müşterilerine özel hazırlanan yeni kampanya ile 3 sene maaşlarını Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren emekliler 1.000 TL’ye varan nakit promosyon kazanıyor.

Banka bunun yanı sıra, emekli müşterilerine özel olarak sunduğu Medline acil sağlık hizmeti üyeliğiyle doktorlu kara ambulansı ve telefonla tıbbi danışmanlık hizmetlerini de 1 yıl boyunca ücretsiz olarak sağlayacak.

Yapı Kredi, Emeklilik Paketi ile Yapı Kredi Mobil, Yapı Kredi Bireysel İnternet Şubesi ve ATM’lerden yapılan havalelerde de ücret muafiyeti sunduğunu duyurdu.

Ek olarak, ücretsiz düzenli ödeme talimatı verebilen emekli maaş müşterileri, TL birikimlerine özel 6 ay hoş geldin faizi alırken, bireysel ihtiyaç kredilerini kendilerine özel indirimli oranlarla kullanabiliyor.

MAAŞLAR NASIL TAŞINACAK?

Bankadan yapılan açıklamada, emekli maaşlarının şubelerin yanı sıra, Yapı Kredi Mobil, Bireysel İnternet Şubesi, ATM’ler veya 444 0 444 / 0850 222 0 444 Müşteri İletişim Merkezi aracılığıyla da Yapı Kredi’ye taşınabileceği belirtildi.