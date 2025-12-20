Habertürk
        Yapıcıoğlu: Biz de raporumuzu hazırladık | Son dakika haberleri

        Yapıcıoğlu: Biz de raporumuzu hazırladık

        HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun çalışmaları kapsamında partisinin hazırladığı rapora ilişkin, "Biz de raporumuzu hazırladık. Giriş ve özetten başka iki ana bölümden ve pek çok başlıktan oluşan 50 sayfaya yakın bir rapor." dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2025 - 00:46 Güncelleme: 20.12.2025 - 00:46
        Yapıcıoğlu: Biz de raporumuzu hazırladık
        HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Selahaddin Eyyubi Külliyesi Konferans Salonu'nda partisinin 13'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programında yaptığı konuşmada, 13 yıl önce yola çıktıklarını ve bugünlere geldiklerini söyledi.

        "Terörsüz Türkiye" sürecine değinen Yapıcıoğlu, TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun çalışmaları kapsamında 19 toplantının yapıldığını belirtti.

        Toplantıların sonucunda her partinin bir rapor hazırlaması ve daha sonra bu raporların mümkünse birleştirilmesinin kararlaştırıldığını anlatan Yapıcıoğlu, şunları kaydetti:

        "Meclis Başkanının isteği, ümidi, talebi şudur: 'Bütün partilerin altına imza atabileceği ortak bir rapor çıksın.' Bazı partiler raporlarını Meclis Başkanlığına sundu. Bu raporların içeriğine bakıldığında ortak bir raporun hazırlanmasının çok kolay olmadığı görünüyor. Birbirine çok uzak talepler, birbirine çok uzak tanımlamalar, tarifler, işimizin zor olduğunu ortak bir rapor çıkarmanın adeta imkansız olduğunu gösteriyor. Biz de raporumuzu hazırladık. Giriş ve özetten başka iki ana bölümden ve pek çok başlıktan oluşan 50 sayfaya yakın bir rapor."

        Programa, HÜDA PAR milletvekilleri Serkan Ramanlı, Faruk Dinç ve Şahzade Demir ile partililer katıldı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

