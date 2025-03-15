Şevki Tosunoğlu hayatını kaybetti
'Kozalı Gelin', 'Kan ve Kurşun' ve 'Kötü Kader' gibi yapımlarıyla tanınan yapımcı ve senarist Şevki Tosunoğlu, 85 yaşında hayatını kaybetti
Yapımcı ve senarist Şevki Tosunoğlu, 85 yaşında hayata veda etti. Vefat haberini Film-San Vakfı, sosyal medya hesabından; "Yapımcı Şevki Tosunoğlu’na Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" ifadeleriyle duyurdu.
1940 yılında Sivas'ta doğan Tosunoğlu'nun kariyeri boyunca öne çıkan eserleri arasında; 'Tanrım Beni Baştan Yarat', 'Kan ve Kurşun', 'Yarim İstanbul'u Mesken Mi Tuttun', 'Kozalı Gelin' ve 'Anadolu Kini' bulunmaktadır.
Fotoğraflar: Instagram