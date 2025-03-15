Yapımcı ve senarist Şevki Tosunoğlu, 85 yaşında hayata veda etti. Vefat haberini Film-San Vakfı, sosyal medya hesabından; "Yapımcı Şevki Tosunoğlu’na Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" ifadeleriyle duyurdu.​

1940 yılında Sivas'ta doğan Tosunoğlu'nun kariyeri boyunca öne çıkan eserleri arasında; 'Tanrım Beni Baştan Yarat', 'Kan ve Kurşun', 'Yarim İstanbul'u Mesken Mi Tuttun', 'Kozalı Gelin' ve 'Anadolu Kini' bulunmaktadır.

Fotoğraflar: Instagram