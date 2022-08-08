Yaprak dökümü dizisi saat kaçta başlıyor ve hangi günler yayınlanıyor? Yaprak Dökümü ne zaman çekildi, oyuncuları kimler?

Başrollerini Halil Ergün, Güven Hokna, Bennu Yıldırımlar, Fahriye Evcen, Bedia Ener, Gökçe Bahadır gibi başarılı isimlerin paylaştığı, 2006-2010 yılları arasında Kanal d ekranlarına gelen Yaprak Dökümü dizisi hafta içi her gün tekrar bölümleriyle ekranlara geliyor. Diziyi daha önce hiç izlemeyenler veya yeniden izlemek isteyenler, dizinin yayın günü ve saatini merak ediyor. Peki Yaprak Dökümü dizisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlıyor? İşte ayrıntıları...

YAPRAK DÖKÜMÜ DİZİSİ SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Yayınlanmasının üzerinden tam 16 sene geçen Yaprak Dökümü dizisi, sürükleyici hikayesiyle reyting rekorları kırmış ve seyircinin gözdesi olmuştu.

Bugüne kadar birçok kez tekrarlanan Yaprak Dökümü dizisinin tekrar bölümleri, hafta içi her gün saat 13:00’da Kanal D ekranlarında yayınlanıyor.