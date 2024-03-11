Yaralıyı ezdi! Yardım edenlere çarptı: 1 ölü!
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, akıllara durgunluk veren kazada yaralanan 1 kişiye ve ona yardım etmeye çalışanlara başka bir araç çarptı. Kazada yaralı hayatını kaybederken yardım etmeye çalışan kişi yaralandı. O anlar kameraya da yansıdı
Tekirdağ'da tüyler ürperten kaza, dün gece 21.30'da Çorlu-İstanbul D-100 kara yolunun Seymen Mahallesi'nde meydana geldi.
ÇARPMANIN ETKİSİYLE YERE DÜŞTÜ YARALANDI
İHA'da yer alan habere ve iddiaya göre yolun karşısına geçmeye çalışan Şeref Bahçıvan'a, B.M. idaresindeki otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Bahçıvan, yaralandı.
BAŞKA OTOMOBİL ÜZERİNDEN GEÇTİ
Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vererek, bir yandan da Bahçıvan'a yardım etmeye çalıştı. Tam o sırada İ.E. idaresindeki otomobil, yerde yatan Bahçıvan'ın üzerinden geçip, M.A.'ya çarptı.
OLAY ANI ARAÇ KAMERASINDA
İkinci kaza anı ise başka bir otomobilin kamerasına saniye saniye görüntülendi. Kazada yaralıya yardım etmeye çalışan M.A. yaralanırken, bölgeye ulaşan ekipler, Şeref Bahçıvan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
İKİ SÜRÜCÜ DE GÖZALTINA ALINDI
Yaralanan M.A. ise Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya karışan sürücüler B.M. ile İ.E. gözaltına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.