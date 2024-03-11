Yaralıyı ezdi! Yardım edenlere çarptı: 1 ölü! Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, akıllara durgunluk veren kazada yaralanan 1 kişiye ve ona yardım etmeye çalışanlara başka bir araç çarptı. Kazada yaralı hayatını kaybederken yardım etmeye çalışan kişi yaralandı. O anlar kameraya da yansıdı

İhlas Haber Ajansı Giriş: 11.03.2024 - 10:37 Güncelleme: 11.03.2024 - 11:00 facebook

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