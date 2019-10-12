Yarbay Ali Tatar’a şiirler

Yarbay Ali Tatar, FETÖ Silahlı Terör Örgütü'nün kumpaslarından biri olan 'Amirallere Suikast' soruşturmasının mağdurlarındandı. Soruşturma sırasında intihar etti. Ölümünün üzerinden 10 yıl geçti. Ali Tatar adına düzenlenen şiir yarışmasına katılan amatör şiirler, "Aman be Ali'm" isimli kitapta toplandı.

YARIŞMAYA KATILAN ŞİİRLER KİTAP HALİNE GETİRİLDİ

Yarbay Ali Tatar'ın ölümünün 9'ncu yılında adına bir şiir yarışması düzenlendi. Yarışmaya katılanların talebi üzerine ön jürinin seçtiği şiirler kitap haline dönüştürüldü. "Aman be Ali'm" isimli şiir kitabının tüm geliri Atatürkçü Düşünce Derneği'ne bağışlanacak.

ALİ TATAR İÇİN YAZILAN ŞİİRLER

Ali Tatar'ın ağabeyi Ahmet Tatar, "Kitaptaki şiirler amatör şiirler. Normal hayatında şair olmayan insanlar en saf, en temiz düşünceleriyle Ali için hissettiklerini kaleme aldılar. Bizim için çok kıymetli dizeler var. Hepsine şükranlarımı sunuyorum" dedi.

TÜM GELİRİ ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ'NE

Ahmet Tatar, kitabın fikir babasının Semih Dikkatli olduğunu belirterek, "Kendisinin de şiirleri var. Kitabın tüm gelirinin Atatürkçü Düşünce Derneği'ne bağışlanmasına karar verdik" dedi.