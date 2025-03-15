Yılmaz, "Başta Yaren sandım ben. Uzun yoldan geldiği için biraz değişik geldi bana. Yaren sandım ama eşiymiş. Eşi de zaten bana biraz yakın. Yaren kadar olmasa bile. Çıktım göle, Nazlı’ymış o. Geldi, başımdan aşağı uçtu, karaya kondu. Yaren olsaydı kayığa binerdi" demişti.