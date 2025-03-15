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        Haberler Yaşam 14. yılda da yeniden! Adem amca ile Yaren leylek buluştu - Haberler

        Yaren leylek 14. yılda da göçüp geldi

        Bursa'nın Karacabey ilçesinde balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu dostluk hikayesiyle milyonların gönlüne taht kuran Yaren leylek 14. yılda da göçten geldi. Eskikaraağaç Leylek Köyü'ndeki balıkçı Adem Yılmaz'ın kayığına konan Yaren leyleğin gelenekselleşmiş fotoğrafları, yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş tarafından çekildi

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 15.03.2025 - 10:01 Güncelleme: 15.03.2025 - 10:02
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        Bursa'nın Karacabey ilçesinde, Uluabat Gölü'nün kıyısındaki kırsal Eskikaraağaç Mahallesi'nin simgesi Yaren leylek, kendisini bekleyenlerin gözlerini yollarda bırakmadı. Balıkçı Adem Yılmaz ile hikayeleri film, şarkı ve hikaye kitaplarına konu olan Yaren leylek, Eskikaraağaç Leylek Köyü'ne ulaştı.

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        Adem Yılmaz'ın kayığına konan Yaren leyleğin gelenekselleşmiş fotoğrafları yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş tarafından çekildi. Yaren leyleğin eşi Nazlı, kısa süre önce yuvasına konmuş, balıkçı Adem Yılmaz ve Alper Tüydeş, Nazlı'yı ilk başta Yaren sanmıştı...

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        Yılmaz, "Başta Yaren sandım ben. Uzun yoldan geldiği için biraz değişik geldi bana. Yaren sandım ama eşiymiş. Eşi de zaten bana biraz yakın. Yaren kadar olmasa bile. Çıktım göle, Nazlı’ymış o. Geldi, başımdan aşağı uçtu, karaya kondu. Yaren olsaydı kayığa binerdi" demişti.

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        14 yıl önce Uluabat Gölü'nde balık tutarken kayığına konan ve Yaren adı verilen leylekle dostluğu başlayan Adem Yılmaz'ın hikayesi, Alper Tüydeş'in fotoğraflarıyla uluslararası bir üne kavuştu. Yaren'in en iyi ihtimalle 19-20 yaşlarında olduğu değerlendiriliyor.

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        Türkiye'yi Avrupa Leylek Köyleri Birliği'nde temsil eden tek yerleşim bölgesi olan Eskikaraağaç, her yıl göç döneminde on binlerce leyleğin geçtiği bir göç rotası üzerinde bulunuyor. Mahalle aynı zamanda yerleşik leyleklere de ev sahipliği yapıyor.

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        Leyleklerin hayat süreleri ise 15-25 yıl olarak hesap ediliyor. Doğada yaşayan en yaşlı leyleğin İsviçre'de halkalandıktan sonra 39 yıl yaşadığı biliniyor.

        #Yaren Leylek
        #adem amca
        #Bursa
        #Karacabey
        #Eskikaraağaç Leylek Köyü
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