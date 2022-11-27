Yargı 45. son bölüm izle!

YARGI 45. BÖLÜM ÖZETİ

İpin ucunu çeken Ceylin için sorularına cevap alma zamanıdır. Ancak tüm bu cevaplar Serdar vakasıyla uğraşan Ilgaz’ı da ilgilendirmektedir. Ailesi ve adalet arasında kalan Ceylin’i zor bir viraj beklemektedir.

İşinde ve ilişkide dengeyi zar zor kuran başsavcı Pars’ın itibarı basına düşen “adliyede yasak aşk” haberi ile sarsılmak üzeredir, bunun için bir çözüm yolu bulmak üzeredir. Diğer taraftan da Arda olayı ile gerilen Derya-Ceylin ilişkisini dengede tutmak zorundadır.

Geçmişinden gelen bir sır, yeni ofisinde eski güzel günlerini yakalamanın hayalindeki Yekta’yı alt üst edecektir. Davanın farklı taraflarından aynı sonuca hızla yürüyen Ilgaz ile Ceylin’in yolları bir kez daha kesişmek üzeredir. Her edindikleri bilgi sırtlarında büyük bir kambura dönüşecektir.