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Yargı 47. son bölüm izle!

Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı 47. bölüm 11 Aralık 2022 Pazar akşamı 20:00'da izleyicisi ile buluştu. Başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı dizinin son bölümünde Ceylin Parla’nın itirafı ile birlikte kendisini hiçbir suçu olmasa da kaldırabileceğinden çok daha ağır bir yükün altında bulur. Diziyi izlemek isteyenler için Yargı 47. son bölüm full izle bilgilerini haberimizde derledik. İşte Yargı son bölüm özeti...

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    Yargı dizisi son bölüm izleme ekranı yeni bölümün yayınlanmasının ardından gündeme geldi. Yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Ali Bilgin'in oturduğu, senaryosunu Sema Ergenekon'un kaleme aldığı “Yargı”, her pazar Kanal D ekranlarında yayınlanıyor. İşte Yargı 47. bölüm özeti ve son bölüm izle bilgileri...
  • Yargı 47. bölüm izle full HD! Kanal D Yargı son bölüm izle tek parça kesintisiz izle

    YARGI 47. BÖLÜM İZLE

    Yargı 47. bölüm tek parça izleme ekranı, diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için erişime açıldı. Yargı son bölüm izlemek için Kanal D'nin resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.
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    YARGI 47. BÖLÜM ÖZETİ

    Ceylin Parla’nın itirafı ile birlikte kendisini hiçbir suçu olmasa da kaldırabileceğinden çok daha ağır bir yükün altında bulur. Bir yanda sevdiği adam ve onun keskin adalet inancı, diğer tarafta ise ailesi vardır; vicdanı ve aşkı arasında nefessiz kalmıştır. Başta Gül ve Aylin olmak üzere herkes büyük bir panik yaşamaktadır. Şimdi hepsi hem sırlarını ustalıkla saklamayı becermek hem de acil bir eylem planı ortaya koymak zorundadır.
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    Bu durum Erguvan ailesini tehlikeli yollara sürükleyecektir. Arda’nın davasını çözmeye çalışan Derya savcının Pars ile zedelenen ilişkisi, girdiği çıkmazdan sürpriz bir çıkış yolu bulabilecek midir? Yekta yeni kurduğu düzende şimdi bir de oğlu olduğunu iddia eden Ömer karşısında nasıl bir tavır takınacaktır?
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    Olan biten her şeyin içinde kendisini iyice sıkışmış hisseden Ilgaz, Ceylin’in elinden tutar ve birlikte nefes alabilecekleri farklı ve huzurlu bir yolculuğa çıkmak ister. Bu kaçışın anlamı ikisi için de çok farklıdır ve ikisi de sonunda kendilerini neyin beklediğini bilmemektedir.

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