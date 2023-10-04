Pınar Gültekin davasında sıcak gelişme

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı sanık Cemal Metin Avcı için ağırlaştırılmış müebbet talep etti Muğla'da Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili sanık Cemal Metin Avcı hakkında yerel mahkemenin kararı istinafta bozuldu. Cemal Metin Avcı hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis, kardeşi Mertcan Avcı hakkında ise suça iştirakten 4 yıl hapis kararı verilirken, istinaf mahkemesinin bu kararını sanıklar temyize gönderdi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı dosyayı inceledikten sonra Cemal Metin Avcı'nın temyiz başvurusunu reddederken, kardeşi Mertcan Avcı'nın başvurusunu kabul etti. Nihai kararı Yargıtay Ceza Dairesi verecek Hukukçu Dr. Av. Rezan Epözdemir Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tebliğnamesini Habertürk'e değerlendirdi

Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 20 Haziran'da görülen davanın 13'üncü duruşmasında, Cemal Metin Avcı'nın 'Canavarca hisle eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme' suçundan yargılandığı davada karar çıktı.

Mahkeme heyeti, 23 aydır tutuklu Cemal Metin Avcı'ya önce ağırlaştırılmış müebbet hapis verdi, ardından haksız tahrik indirimi uygulayıp, cezayı 23 yıl hapse düşürdü. Tutuksuz yargılanan kardeşi Mertcan Avcı, annesi Ayten Avcı, babası Selim Avcı, boşandığı Eda Karagün ve ortağı Şükrü Gökhan Orhan'ın ise beraatine karar verildi.

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İSTİNAF KARARI

Yerel Mahkemenin bu kararının ardından Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir ve Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı kararı istinafa taşıdı. Dosyayı görüşen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4'üncü Ceza Mahkemesi, davanın yeniden görülmesine karar verdi. Şubat ayında görülen duruşmada esas hakkında mütalaasını açıklayan savcı, Cemal Metin Avcı ve kardeşi Mertcan Avcı hakkında 'Canavarca hisle eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istedi. Savcı, Mertcan Avcı'nın olay yerine Gültekin varilde yakılmaya başladığında geldiğini ve uzunca bir süre sanık olan ağabeyle varildeki yanma işleminin tamamlanmasını beklediklerini söyledi. Mertcan Avcı'nın varilin içerisinde maktulün olduğunu bilmediğine yönelik savunmasının da inandırıcı olmadığına da mütalaada yer verildi.

DOSYA TEMYİZE GÖNDERİLDİ

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4'üncü Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada müebbet hapis cezası sonrası dosya sanık avukatı tarafından temyiz gönderildi. Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından sanık Cemal Metin Avcı’nın temyiz başvurusu reddedilirken, kardeşi Mertcan Avcı’nın ‘suç delillerini yok etmek, gizlemek veya değiştirmek’ suçundan 4 yıl mahkumiyetine ilişkin hükmü yasaya aykırı bularak, hükmün CMUK’nun 321’nci maddesi uyarınca bozdu.

EPÖZDEMİR: MÜEBBET HAPİS CEZASININ ONANMASI SEVİNDİRİCİ REKLAM Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tebliğnamesini Habertürk'e değerlendiren Gültekin ailesinin avukatı Av. Dr. Rezan Epözdemir şu ifadeleri kullandı: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tebliğnamesine ilişkin beyanlarımızı en kısa zamanda sunacağız. Bu tebligname belirleyici değil. Temyiz incelemesi yapacak olan ve nihai kararı verecek olan Yargıtay 1. Ceza Dairesi Başkanlığı'dır. Tebliğnamede Cemal Metin Avcı bakımından ağırlaştırılmış müebbet cezasının onanması talep edilmiş. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Daire tarafından Cemal Metin Avcı hakkında TCK'nın 82. maddesi 1. fıkrası A ve B bendi uyarınca insan öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmiş ve cezaya haksız tahrik indirimi uygulanmamıştı. Bu ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının onanması talep edilmiştir. Bu yönüyle tebliğname sevindirici. "MERTCAN AVCI TALEBİ İÇİN İTİRAZ HAKKIMIZI KULLANACAĞIZ" Sanık Mertcan Avcı bakımından TCK'nın 281. maddesi 1. fıkrası uyarınca 'suç delillerini yok etmek, gizleme veya değiştirmek' suçundan kurulan mahkumiyet hükmü bakımından ise tebliğname bozma talep etmiş. Bu yönüyle tebliğnameye iştirak etmiyoruz. İtiraz hakkımızı kullanacağız. Hukuken sonuna kadar hak arama özgürlüğümüzü kullanacağız. Nihai karar Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin olacaktır. Şimdi Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin kararını bekliyoruz. Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir