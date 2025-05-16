Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Yargıtay'dan Onur Şener kararı | Son dakika haberleri

        Yargıtay'dan Onur Şener kararı

        Yargıtay, müzisyen Onur Şener cinayeti davasında sanık İlker Karakaş'a verilen 25 yıl hapis kararını onadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 21:13 Güncelleme: 16.05.2025 - 21:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yargıtay'dan Onur Şener kararı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Müzisyen Onur Şener cinayeti davasında Yargıtay, temyiz incelemesini tamamladı.

        Buna göre, sanık İlker Karakaş hakkında "kasten öldürme" suçundan verilen 25 yıl hapis cezası hukuka uygun bulunarak onandı.

        Daire, "kasten yaralama sonucu ölüme neden olma" suçundan sanık Ali Gündüz'e 12 yıl, aynı suçtan sanık Semih Soyalp'e ise 10 yıl hapis cezası verilmesi kararlarını ise bozdu.

        Bu sanıkların, diğer sanık Karakaş'ın maktulün başının sol tarafına bardakla vurduğunu görmelerinden itibaren kavgaya dahil oldukları aktarılan kararda, "Şener'e darp uyguladıkları ve İlker Karakaş'ın eylemine zemin hazırlayıcı bir fonksiyon üstlendikleri" belirtildi. Kararda, Gündüz ve Soyalp'in "maktulün genel direncini kırmakta rol oynadıkları" ifade edilerek, "kasten öldürmeye yardım" suçundan cezalandırılmaları gerektiği kaydedildi.

        REKLAM

        Daire, sanıklar Gözde Gündüz ve Jale Erbek hakkındaki beraat kararlarını ise onadı.

        MÜZİSYEN ONUR ŞENER CİNAYETİ

        Ankara Cumhuriyet Savcılığınca hazırlanan iddianameye göre, sanıklar İlker Karakaş, Ali Gündüz, Semih Soyalp, Jale Erberk ve Gözde Gündüz olayın yaşandığı 2 Ekim 2022'de Çayyolu Mutlukent Mahallesi'ndeki eğlence mekanına gitti.

        Müzik programı saat 01.00'de biten maktul Onur Şener, bir arkadaşının doğum günü nedeniyle yeniden sahneye gelerek, orkestra ekibi olmadan şarkı söylemeye devam etti. Bu sırada sanıklardan Karakaş sahneye gelerek Şener ile tartışmaya başladı. Eğlence merkezindeki diğer müşteriler, ikili arasında kavga çıkmasına engel oldu.

        Bunun üzerine Karakaş ve diğer sanıklar bardaklarıyla dışarı çıktı. Bir süre sonra iş yerinden ayrılan Şener ve sanıkların ikinci kez tartışmaları kavgaya dönüştü. Kırık cam bardakla boynundan yaralan Şener olay yerinde hayatını kaybetti. Olay sonrası Karakaş, Gündüz ve Soyalp tutuklanmış, diğer iki şüpheliyse adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

        *Haberin görseli DHA'ya aittir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Trump'a suikast çağrısı yapıldı iddiası
        Trump'a suikast çağrısı yapıldı iddiası
        "Terörsüz Türkiye hedefine varacağız"
        "Terörsüz Türkiye hedefine varacağız"
        Menajerinden Beşiktaş ve transfer açıklaması!
        Menajerinden Beşiktaş ve transfer açıklaması!
        Macron: Rusya barış istemediğini gösterdi
        Macron: Rusya barış istemediğini gösterdi
        Hafta sonu yağmur güneş bir arada
        Hafta sonu yağmur güneş bir arada
        "Türk savunma sanayii etkileyici bir tabana sahip"
        "Türk savunma sanayii etkileyici bir tabana sahip"
        İstanbul'daki barış görüşmesinin ardından açıklamalar
        İstanbul'daki barış görüşmesinin ardından açıklamalar
        Danıştay'dan yemek kartı kararı!
        Danıştay'dan yemek kartı kararı!
        Arnavutluk Başbakanı Meloni'yi diz çökerek karşıladı
        Arnavutluk Başbakanı Meloni'yi diz çökerek karşıladı
        "Ukrayna'da barış için kritik bir dönemeçteyiz"
        "Ukrayna'da barış için kritik bir dönemeçteyiz"
        Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor
        Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor
        Simge'nin gözyaşları
        Simge'nin gözyaşları
        Kidman sarılması
        Kidman sarılması
        Trump: İsrail'in fikrini sormadım
        Trump: İsrail'in fikrini sormadım
        Memurların çalışma şartlarında yeni dönem
        Memurların çalışma şartlarında yeni dönem
        G.Saray'dan Osimhen formülü!
        G.Saray'dan Osimhen formülü!
        Türkiye'nin en genç ve yaşlı illeri
        Türkiye'nin en genç ve yaşlı illeri
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Plan yapmaya değer 18 plaj
        Plan yapmaya değer 18 plaj