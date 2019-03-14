Habertürk'ten Yasemin Güneri'nin haberine göre İstanbul’da sosyetenin de gittiği falcı H.R. "kısmetini açarım" diye para alıp evlenemeyen S.B.'nin şikâyeti üzerine 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandı. Mahkeme, H.R.'yi 3 yıl hapse mahkum etti. Yargıtay da kararı onadı.

ÖNCE 2 BİN TL ÖDEME YAPTI

İddiaya göre İstanbul'da kısmet arayan S.B., arkadaşlarının ve yakın çevresinin önerisiyle Beşiktaş’ta bulunan bir mekana gidip, falcı H.R.'nin kendisinin yıldıznamesine bakmasını istedi. H.R., S.B.'ye kısmetinin bağlandığını ve bunun çözülmesi için de 2 bin lira ödemesi gerektiğini söyledi. S.B. bunun üzerine H.R'ye 2 bin lira ödedi. Bu olayın ardından işe giren S.B., bir süre sonra ikinci kez H.R.'ye gitti.

İKİNCİ SEFERDE DE 4 BİN TL ÖDEDİ

İkinci kez kendisine gelen S.B.'nin kısmetinin kapalı olduğunu söyleyen falcı H.R., kısmetini açıp evlenmesini sağlayacağını belirterek 4 bin lira daha ödedi. S.B., 6 ay sonra hâlâ kısmeti çıkmayınca soluğu savcılıkta aldı ve medyum H.R. hakkında şikâyette bulundu. Medyum H.R'ye toplamda 6 bin lira ödediğini ve dolandırıldığını iddia eden S.B. ödediği paraların tahsilini talep etti.

MAHKEME 3 YIL HAPSE HÜKMETTİ

İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde falcı H.R. hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 158. Maddesi'nde yer alan "Dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle dolandırıcılık" suçunu işlediği iddiasıyla dava açıldı. Mahkeme, kısmetini açarak evleneceğini vaad eden ve bunun için de toplam 6 bin lira alan falcı H.R. yi 3 yıl hapis cezasına çarptırdı.

YARGITAY: "NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK VAR"

Kararın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 15. Ceza Dairesi, mahkemenin verdiği kararı onadı. Yargıtay, verdiği kararda şöyle dedi: “Sanığın müştekiye iş ve eş bulmak için yıldızname isimli kitaba bakıp, kısmetiniz ve rızkınız bağlanmış derhal çözülmesi gerekiyor, aksi takdirde herhangi bir iş tutturamazsınız, evlenemezsiniz diyerek büyüyü çözmek için 2.000 TL para istediği, müştekinin bu olaydan sonra iş bulması nedeniyle kendisine eş bulması için de sanığa tekrar gittiği ve sanığa 4.000 TL para verdiği, sanığın üzerine atılı suçu bu şekilde işlediğinin iddia edildiği olayda; sanık savunmaları, katılan beyanları, tanık anlatımları ve dosya kapsamına göre sanığın nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediğinin sabit olduğu gerekçesine dayanan mahkemenin kabulünde bir isabetsizlik görülmemiştir.”