Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemİnanç
ABONE OL

Yarın camiler açık mı 16 Nisan? - Yarın camide cuma namazı kılınacak mı, camiler açık mı?

Koronavirüs önlemleri kapsamında Ramazan ayı ile ilgili önemli kararlar alındı. İslam aleminin merakla beklediği teravih namazlarının bu yıl evlerde kılınacağı açıklandı. Konuyla alakalı olarak cuma namazının nerede kılınacağı merak konusu oldu. Peki Yarın camide cuma namazı kılınacak mı, camiler açık mı?

Yarın camiler açık mı 16 Nisan? - Yarın camide cuma namazı kılınacak mı, camiler açık mı?

İslam alemi bu akşam bir kez daha Cuma günü için hazırlıklara başladı. Koronavirüs önlemleri kapsamında birçok kısıtlamanın başlatılmasının ardından camilere ilişkin bir yasak var mı merak konusu oldu.

DİYANET'TEN RESMİ AÇIKLAMA VAR MI?

Diyanet İşleri Başkanlığı koronavirüsün yayılma tehlikesine karşı daha önceki haftalarda birtakım kısıtlamalara gitmişti. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan son açıklama sonrası ise camilere ilişkin herhangi bir kısıtlama getirilmedi.

20 Kasım Cuma günü Cuma namazında camiler açık olacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Simav'da zehirlenen 5 sokak köpeği öldü: 1 gözaltı
GÜNDEM'İnsanlıktan nasibini almamış vicdan yoksunları'
En güzel Cuma mesajları 16 Nisan - Resimli, kısa, dualı, hadisli Cuma mesajı ve sözleri 2021
GÜNDEMEn güzel Cuma mesajları 16 Nisan!
Tunceli'de, teröristlerin sığınağı kullanılamaz hale getirildi
GÜNDEMTeröristlerin sığınağı yerle bir edildi
Son dakika: Elektriğe kapılan AK Partili başkan hayatını kaybetti - Haberler
GÜNDEMElektriğe kapılan AK Partili başkan hayatını kaybetti
İçişleri Bakanı Soylu: Kovid-19 denetimlerinde rehberlik ve uyarı önceliğimiz
GÜNDEMKovid-19 denetimlerine yönelik açıklama
SON DAKİKA! Anayasa Mahkemesi HDP iddianamesini Yargıtay Başsavcılığı'na iade etti
GÜNDEMAnayasa Mahkemesi, HDP iddianamesini iade etti
Son dakika: Prof. Dr. Melih Aktan, koronaya yenik düştü - Haberler
GÜNDEMProf. Dr. Melih Aktan, koronaya yenik düştü
En uzun tren yolculukları
GÜNDEMEn uzun tren yolculukları
Son dakika: Döküm fabrikasında patlama: 8 yaralı! - Haberler
GÜNDEMDöküm fabrikasında patlama: 8 yaralı!
TRT Genel Müdür Yardımcılığına gazeteci Fatih Er atandı
GÜNDEMTRT'de yeni atama