Yarın hava nasıl olacak? 18 Mayıs Cumartesi hava durumu
Bahar aylarından geçtiğimiz günlerde ülkenin bir tarafı güneşli, bir tarafı da yağmurlu. Değişken Mayıs ayı tüm hızıyla devam ediyor. Yarın Türkiye'de hem yağış, hem güneş hem de bulutlu hava var. İşte, 18 Mayıs Cumartesi İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava durumu...
Hafta sonu planları yapılırken, "Yarın hava nasıl olacak?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Cumartesi günü baharın sıcak esintisi tüm ülkede devam edecek ancak bazı bölgelerde yağış bekleniyor. İşte, meterolojiden alınan bilgilere göre 18 Mayıs Cumartesi İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava durumu...
YARIN (18 MAYIS CUMARTESİ) İSTANBUL, İZMİR VE ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?
Yarın İstanbul bulutlu ama güneşli olacak. Vatandaşlara 22 derecelik sıcak hava eşlik edecek.
Ankara ise yağışsız ama çok bulutlu bir güne başlangıç yapacak. Güneş etkisiz olsa da hava sıcaklığının 25 dereceye kadar çıkması bekleniyor.
İzmir az bulutlu ve bolca güneşli olacak. 28 dereceye çıkan hava, daha bahar aylarında olmamıza rağmen yaz gibi hissettirecek.
YARIN (18 MAYIS CUMARTESİ) TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?
Cumartesi günü Karadeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da yağış var. Kalan şehirlerde yer yer hava bulutlu olsa da yağış beklenmiyor. Hâlâ bahar yağmurları devam ediyor ancak pozitif bir nokta olarak; yurt genelinde hava sıcaklıkları 20 derecenin üzerinde seyrediyor.