Plan yapacaklar dikkat: Yarın hava nasıl olacak? 27 Şubat Türkiye geneli hava durumu
Meteoroloji yarın ülke genelinde havanın nasıl olacağını paylaştı. MGM hava durumu raporuna göre; yarın Türkiye geneli yağışsız bir gün geçirecek. Özellikle Doğu Karadeniz Bölgesi'nde güneş kendini gösterecek. Planlarını hava durumuna göre yapacak olanlar için "27 Şubat 2024 Salı günü yarın İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtını haberimizde derledik. İşte, detaylar...
Türkiye yavaş yavaş kış mevsiminin etkisi altından çıkıyor. MGM'nin bu haftaki genel hava durumu tahminine göre; hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim noramlleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde yarın havanın nasıl olacağını sizler için derledik. İşte, 27 Şubat 2024 Türkiye hava durumu...
27 ŞUBAT SALI İSTANBUL, ANKARA, İZMİR'DE HAVA NASIL?
İstanbul'da yarın hava yağışsız ve parçalı bulutlu olacak. Megakentte hava sıcaklığı, en yüksek 14 dereceyi görürken; en düşük 7 derece olacak.
Ankara'da hava kapalı çok bulutlu olacak. Başkentte yarın hava sıcaklıkları 3-14 derece arasında seyredecek.
İzmir'de de yarın çok bulutlu bir hava hakim olacak. Kent genelinde hava sıcaklıklığı ise 20 dereceye kadar çıkacak.
27 ŞUBAT SALI TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji hava durumu raporuna göre; yarın Akdeniz ve İç Anadolu Bölgesi'nin bazı ilçelerinde hafif yağmur yağışı etkili olacak. Yurdun Doğu Anadolu Bölgesi ise puslu havanın etkisi altına girecek. Ardahan'da termometreler yarın eksi 19'a kadar düşecek ve en soğuk kentimiz olacak. Öte yandan Aydın ise bulutlu olsa da hava sıcaklığı 22 dereceye kadar çıkacak ve en sıcak ilimiz olacak.