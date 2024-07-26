Yarın hava nasıl olacak? 27 Temmuz Cumartesi hava durumu
Bir süredir Afrika sıcaklıkları altında kalan Türkiye, kısa bir süreliğine de olsa yağış ve düşen sıcaklıkların tadını çıkaracak. Peki, yarın hava nasıl olacak? İşte, 27 Temmuz Cumartesi İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava durumu...
Türkiye yaz ayını geçirirken, yüksek sıcaklıklar ve nem oranı günlük hayatı zorlaştırıyor. Ancak yarın yer yer yağışlı olması tüm vatandaşlara kısa bir nefes aldıracak. İşte, 27 Temmuz Cumartesi İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava durumu...
27 TEMMUZ CUMARTESİ İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?
Yarın İzmir sıcak ama rüzgârlı olacak. 25-36 derece arasında değişen sıcaklıkların yanı sıra nem oranı yüzde 35 ile 60 arasında seyredecek.
27 TEMMUZ CUMARTESİ İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
Yarın da yağışlar devam ediyor. Yağışla beraber sıcaklıklar da düşecek. 22-30 derece arasında değişen sıcaklıklarla beraber, nem oranı yüzde 55-84 arasında seyredecek.
27 TEMMUZ CUMARTESİ ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?
Ankara yarın yer yer yağışlı olacak. Sıcaklıklar 17 ile 29 derece arasında değişirken, nem oranı yüzde 90'ı bulacak!
27 TEMMUZ CUMARTESİ TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?
Yarın Türkiye uzun bir sürenin ardından biraz nefes alacak. Marmara ve Karadeniz'de yarın yağış var. Bunun dışında yarın birçok şehirde hava rüzgârlı olacak. Sıcaklıklar aynı kalsa da düşen nem oranı yarın havanın daha serin hissedilmesini sağlayacak.