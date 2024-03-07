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        Haberler Gündem Hava Durumu Yarın hava nasıl olacak? 8 Mart İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava durumu

        Yarın hava nasıl olacak? 8 Mart hava durumu

        Meteorolojinin haftalık raporu yayınlamasıyla, tüm şehirlerde beklenen hava durumu da açıklandı. Rapora göre; yurt genelinde bir süre daha yağışlı günlerden geçeceğiz. İşte, 8 Mart İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.03.2024 - 10:23 Güncelleme: 07.03.2024 - 10:23
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        Mart ayına girmemize rağmen bahar aylarını bir süre daha bekleyeceğiz. Meteorolojinin haftalık raporuna göre; Türkiye'de yağışlar bir müddet daha devam edecek. Barajlar açısından iyi bir haber olsa da meteoroloji güneşli havalar için biraz daha vaktin olduğunu belirtiyor. İşte, 8 Mart İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava durumu...

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        YARIN (8 MART CUMA) İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?

        Yarın İstanbul yağışlı olacak. Sıcaklıklar ortalama 10 derece olacak.

        Ankara da yağmurlu bir havaya uyanacak. Sıcaklıklar 2 ile 14 derece arasında değişecek.

        İzmir ise sağanak yağmur ile güne başlayacak. Ancak diğer şehirlere göre hava ılık olacak çünkü sıcaklıklar 10 ile 15 derece arasında değişecek.

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        YARIN (8 MART CUMA) TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?

        Türkiye'de yağışlı hava devam ediyor. Yarın yurt genelinde neredeyse her şehirde yağış var. Yağmurun olmadığı Doğu tarafında ise kar uyarısı veriliyor.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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