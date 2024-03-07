Mart ayına girmemize rağmen bahar aylarını bir süre daha bekleyeceğiz. Meteorolojinin haftalık raporuna göre; Türkiye'de yağışlar bir müddet daha devam edecek. Barajlar açısından iyi bir haber olsa da meteoroloji güneşli havalar için biraz daha vaktin olduğunu belirtiyor. İşte, 8 Mart İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava durumu...