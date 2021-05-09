Tam kapanma uygulamasında son günlere giridli. Vaka sayılarında önemli bir düşüş söz konusu. Vatandaşlar da söz konusu durumlarla iligli aramalar yapıyor ve kısıtlamaların kalkıp kalkmayacağını merak ediyor. İşte konuya ilişkin son durum...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Haftanın ilk gününde Kabine Toplantısı ve yeni korona virüs kararları ile ilgili ayrıntılar merak ediliyor. Son 26 Nisan'da yapılan Kabine Toplantısı için geri sayım sürüyor.

Kabine Toplantısının iki haftada bir yapılacağı daha önceden duyurulmuştu. Bu nedenle Kabine Toplantısının 10 Mayıs Pazartesi günü gerçekleşmesi bekleniyor.