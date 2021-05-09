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Kabine toplantısı için heyecan dorukta. Yurdumuzun dört bir yanındaki milyonlarca vatandaşımız, tam kapanmanın son haftasına girilen gün itibariyle kabine toplantısına ilişkin araştırmalar yapıyor. Peki kabine toplantısı ne zaman ve hangi gün yapılacak? İşte son durum...

Yarın kabine toplantısı var mı? Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta, hangi gün? Bakanlar Kurulu tarihi

Tam kapanma uygulamasında son günlere giridli. Vaka sayılarında önemli bir düşüş söz konusu. Vatandaşlar da söz konusu durumlarla iligli aramalar yapıyor ve kısıtlamaların kalkıp kalkmayacağını merak ediyor. İşte konuya ilişkin son durum...

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Haftanın ilk gününde Kabine Toplantısı ve yeni korona virüs kararları ile ilgili ayrıntılar merak ediliyor. Son 26 Nisan'da yapılan Kabine Toplantısı için geri sayım sürüyor.

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