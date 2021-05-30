Milyonlarca restoran işletmecisi garson aşçı ve kominin merakla beklediği kademeli normalleşme kararları 16 Mayıs İçişleri Bakanlığı genelgesiyle açıklanmıştı. Peki yarın nasıl olacak?

KAFELER VE RESTORANLAR AÇILDI MI?

17 Mayıs tarihi itibariyle kademeli normalleşme başlamıştı. Kafeler ve restoranların da dahil edildiği normalleşme kararlarında söz konusu işletmelerin 1 Haziran'a kadar sadece sipariş ve gel-al şekilnde çalışabileceği açıklandı.

31 Mayıs Pazartesi, yani yarın da bu işletmeler bu şekilde çalışacak.

Yeni kabine toplantısı sonrası ise sınırlı oturma düzeniyle kafeler ve restoranlar açılması bekleniyor...