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Yarın okul var mı? 1 Aralık Çarşamba okullar açık mı? Yarın İstanbul'da okul var mı?

Yurt genelinde lodos nedeniyle yaşanan olumsuz hava koşulları sonrası birçok ilimizde bugün (30 Kasım Salı) okullar tatil edilmişti. Lodosun devam etmesi nedeniyle öğrenciler yarın da okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. İşte son durum...

Yarın okul var mı? 1 Aralık Çarşamba okullar açık mı? Yarın İstanbul'da okul var mı?

Okulların son durumu merak konusu oldu. Gün itibariyle birçok ilde okulların lodos nedeniyle tatil olması sonrası gözler 1 Aralık Çarşamba gününe çevrildi. İşte son durum...

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Yarın okulların tatil olduğu ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

30 KASIM (BUGÜN) OKULLAR TATİL EDİLMİŞTİ

İstanbul Valiliği tarafından dün yapılan açıklamada eğitime bir gün ara verildiği duyurulmuştu. İşte o açıklama:

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden alınan son verilere göre;

İlimizdeki kuvvetli rüzgâr ve fırtınanın, bu gece yarısına kadar 90-110 km/sa hızda devam ederek gece saatlerinden itibaren hızını biraz azaltacağı ve yarın saat 18.00’e kadar 70-90 km/sa hızda sürdüreceği tahmin edilmektedir.

İstanbullu vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin olumsuz hava koşulları sebebiyle mağduriyet yaşamamaları için Valiliğimizce; resmî-özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında “yüz yüze eğitim” faaliyetlerine 30 Kasım 2021 Salı günü bir (1) gün süreyle ara verilmiştir.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malûl ve engelliler ile hamile personelimiz de ayrıca bir talimat veya talebe gerek kalmaksızın, belirlenen tatil süresince idari izinli sayılacaklardır.

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