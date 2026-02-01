Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar

        Yarın okul var mı, yok mu? 15 Tatil uzatıldı mı? 2 Şubat Pazartesi okullar tatil mi?

        İkinci dönemin başlayacağı tarih Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2025-2026 eğitim takviminde açıkça yer almasına rağmen, sosyal medyada dolaşıma giren "tatil uzatıldı" iddiaları öğrenciler ve veliler arasında belirsizliğe neden oldu. Sömestr tatilinin bitimine saatler kala "Yarın okul var mı?" sorusu gündemin ilk sırasına yerleşirken, gözler MEB'den gelecek resmi açıklamalara çevrildi. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.02.2026 - 20:53 Güncelleme: 01.02.2026 - 20:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        15 tatilin sona ermesiyle birlikte milyonlarca öğrenci ve veli, okulların yeniden açılıp açılmayacağını merak ediyor. Sosyal medyada ortaya atılan “20 Şubat’a kadar tatil mi?” soruları kafa karışıklığını artırırken, 2 Şubat Pazartesi günü ders başı yapılıp yapılmayacağı sorusu en çok araştırılan başlıklar arasında yer aldı. Eğitim-öğretim takvimine ilişkin net yanıt MEB’in resmi duyurularında aranıyor. İşte güncel bilgiler...

        2

        15 TATİL UZATILDI MI?

        Sosyal medyada okulların açılış tarihinin 20 Şubat’a ertelendiği yönündeki iddialar asılsızdır. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından dönem başında yayımlanan 2025-2026 eğitim öğretim yılı çalışma takviminde herhangi bir değişiklik bulunmuyor.

        3

        2 ŞUBAT PAZARTESİ YARIN OKUL VAR MI?

        Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören yaklaşık 18 milyon öğrenci, iki haftalık yarıyıl tatilinin ardından 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine yarın başlayacak.

        Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda eğitim alan yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen, bu senenin eğitim öğretim yılı kapsamında 8 Eylül 2025'te dersbaşı yaptı.

        4

        Öğrenciler, ülke genelinde 760 binden fazla derslikte başlatılan eğitim öğretim döneminde ikinci dönemin ara tatilini 16-20 Mart tarihlerinde yapacak.

        Yarın başlayacak 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi, 26 Haziran'da sona erecek.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        İstanbul'a fırtına ve soğuk hava uyarısı
        İstanbul'a fırtına ve soğuk hava uyarısı
        Kadınlar derbisinde zafer Fenerbahçe Opet'in!
        Kadınlar derbisinde zafer Fenerbahçe Opet'in!
        "İran'la olası bir savaşın maliyeti 10 milyar doları bulabilir"
        "İran'la olası bir savaşın maliyeti 10 milyar doları bulabilir"
        Sokakta 2 kişinin cansız bedeni bulundu
        Sokakta 2 kişinin cansız bedeni bulundu
        Ağır bilanço! İki kazada 16 can kaybı var!
        Ağır bilanço! İki kazada 16 can kaybı var!
        Juventus'tan Mauro Icardi hamlesi!
        Juventus'tan Mauro Icardi hamlesi!
        Avustralya Açık'ta şampiyon Carlos Alcaraz!
        Avustralya Açık'ta şampiyon Carlos Alcaraz!
        Bursa'da damat dehşeti!
        Bursa'da damat dehşeti!
        Hamaney'den ABD gerilimine ilişkin açıklama
        Hamaney'den ABD gerilimine ilişkin açıklama
        İran AB ülkelerini ordularını terör listesini aldı
        İran AB ülkelerini ordularını terör listesini aldı
        Roland Sallai'ye Ada devinden kanca!
        Roland Sallai'ye Ada devinden kanca!
        Sarıkamış'taki acının bir benzeri de Çanakkale'de yaşanmış
        Sarıkamış'taki acının bir benzeri de Çanakkale'de yaşanmış
        Kocasını öldürttü, arkadaşları 700 km'den baş kesmeye geldi!
        Kocasını öldürttü, arkadaşları 700 km'den baş kesmeye geldi!
        Roma'da tartışma yaratan restorasyon! Meloni, melek oldu!
        Roma'da tartışma yaratan restorasyon! Meloni, melek oldu!
        Trump'tan Epstein belgelerine ilişkin açıklama
        Trump'tan Epstein belgelerine ilişkin açıklama
        50 yılın ardındaki 'Kral'
        50 yılın ardındaki 'Kral'
        "Eski Prens Andrew'un ABD Kongresi'nde ifade vermesi gerekiyor"
        "Eski Prens Andrew'un ABD Kongresi'nde ifade vermesi gerekiyor"
        Mirası hayata geçirilemedi
        Mirası hayata geçirilemedi
        BDDK'dan kredi kartı limitlerine düzenleme
        BDDK'dan kredi kartı limitlerine düzenleme