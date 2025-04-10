ZİRAİ DON TEHLİKESİ

Öte yandan yapılan son değerlendirmelere göre, yurdu etkileyecek soğuk ve yağışlı havayla birlikte iç ve kuzey kesimlerde zirai don hadisesi bekleniyor.

Bu gece İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve batı kesimlerinde, yarın gece ise Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve batı kesimlerinde zirai don uyarısında bulunuluyor.

Tarımsal faaliyetlerle uğraşanların, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından il ve ilçeler için hazırlanan sıcaklık tahminlerini takip etmeleri ve zirai don tehlikesine karşı tedbirli olmaları gerekiyor.