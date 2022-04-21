22 Nisan okullar tatil mi? sorusu binlerce veli ve öğrencinin gündeminde yer alıyor. Her yıl büyük bir coşkuyla kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu hafta Cumartesi gününe denk geliyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edilen 23 Nisan resmi tatil edilirken 22 Nisan'ın yarım gün olup olmayacağı merak konusu oldu.