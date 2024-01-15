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        Haberler Gündem Hava Durumu Yarın plan yapacaklar dikkat! Meteoroloji'den yarın için yağmur ve kar uyarısı | 16 Ocak hava durumu nasıl?

        Yarın plan yapacaklar dikkat! Meteoroloji'den yarın için yağmur ve kar uyarısı

        Yarın hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 5 günlük hava tahmin raporunun yayınlanmasıyla birlikte yarının hava durumu raporu belli oldu. Yapılan uyarılara göre yarın 7 il dışında yurdun genelinde kar ve yağmur bekleniyor. İşte 16 Ocak hava durumu raporu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.01.2024 - 08:21 Güncelleme: 15.01.2024 - 08:21
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        Yarın hava durumu nasıl olacak? Yarın yani 16 Ocak Salı günü için plan yapacaklar emrak içerisinde merak içerisinde bu sorunun cevabını araştırıyor. Merak edilen soru Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hava durumu raporunun yayınlanmasının ardından belli oldu. İşte 16 Ocak yarın hava durumu raporu...

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        YARIN HAVA DURUMU NASIL OLCAK?

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu raporuna göre yarın, Şırnak, Hakkari, Van, Iğdır, Kars, Ardahan ve Artvin hariç yurt genelinde yağış bekleniyor.

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        Yağışların Bayburt, Gümüşhane, Erzincan, Tunceli, Muş, Bingöl, Ağrı ve Bitlis'te kar ve karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Ankara, İzmir ve İstanbul dahil 66 ilde ise yağmur bekleniyor.

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        BUGÜN HAVA DURUMU NASIL?

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Güney ve Kıyı Ege. Akdeniz bölgesi ile Gaziantep, Adıyaman ve Kilis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde Kıyı Ege, Çanakkale'nin güney, Balıkesir'in batı kıyı kesimleri ile Antalya'nın batı ilçelerinde yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Toroslar Mevkii'nde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Yurdun iç ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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