20-21 Haziran resmi tatil mi? Perşembe ve Cuma noter, banka, hastane, AVM ve borsa açık mı?
Kurban Bayramı'nın sonuna doğru gelinirken, milyonlarca kamu ve özel sektör çalışanı 20-21 Haziran tarihinin de resmi tatil olup olmadığını merak ediyor. Bununla birlikte, Perşembe ve Cuma günleri nerelerin açık olacağı da araştırılıyor. İşte, detaylar...
Bu sene 9 gün olarak idrak edilen Kurban Bayramı tatilinin sonuna geliniyor. Milyonlarca vatandaş tatilin tadını çıkarırken, 20 Haziran Perşembe ve 21 Haziran Cuma'nın da resmi tatil olup olmadığını araştırıyor. Peki, 20-21 Haziran tatil mi? Perşembe ve Cuma günü banka, borsa, hastane, market ve noterler açık mı? İşte, detaylar...
YARIN TATİL Mİ? 20-21 HAZİRAN RESMİ TATİL OLARAK MI SAYILIYOR?
Bu sene 9 gün olarak idrak edilen Kurban Bayramı'nda sadece arife günü ve 16-19 Haziran arası resmi tatildi. Kalan günler ise kamu idari izin olarak sayılıyor. Yani Perşembe ve Cuma günleri, kamu sektörü harici olmak üzere tüm sektörler ve kuruluşlar normal mesai saatine dönüyor.
20-21 HAZİRAN'DA KARGO, HASTANE, AVM, NOTER, MARKET, BANKA VE BORSA AÇIK MI?
20-21-22-23 Haziran tarihleri, kamu idari izin olarak sayılıyor. Yani, kamu sektörüne ait olan kurum ve kuruluşlarda tatil devam edecek; noterler, devlet hastaneleri ve sağlık ocakları kapalı olacak.
Ancak kalan market, AVM, banka ve borsa ve kalan özel sektör alanları çalışmaya devam edecek.