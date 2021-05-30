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Yarın spor salonları açılacak mı? 31 Mayıs Pazartesi spor salonları açık mı? Gözler Kabine'de

Spor salonlarının ne zaman açılacağına ilişkin sorular gündem oldu. Kademeli normalleşmenin son günü öncesi vatandaşlar, yarın spor salonlarının açık olup olmayacağını merak ediyor. İşte konuyla ilgili ayrıntılar...

Yarın spor salonları açılacak mı? 31 Mayıs Pazartesi spor salonları açık mı? Gözler Kabine'de

Spor salonları ne zaman açılacak? Sorusu ile ilgili araştırmalar devam ediyor. İçişleri Bakanlığı, yarın sabah 05.00'te sona erecek tam kapanma dönemi sonrası başlayacak kademeli normalleşme planını açıkladı. İşte buna göre spor salonlarının durumu...

SPOR SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Spor salonlarının da 1 Haziran'a kadar kapalı olacağı açıklanmıştı. Kademeli normalleşme kapsamında 1 Haziran'da spor salonlarının açılması bekleniyor...

Dolayısıyla salonlar yarın da kapalı olacak...

SPOR SALONLARI AÇILACAK MI?

17 Mayıs-1 Haziran arası uygulanacak olan kademeli normalleşme döneminde aşağıda sayılan işyerlerinin faaliyetlerine geçici olarak ara verilmesine devam edilecektir.

- Gazino, taverna, birahane, nargile salonu/kafeleri,

- Sinema salonları,

- Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler, - İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları,

- Halı saha, yüzme havuzu, spor salonları,

- Hamam, sauna ve masaj salonları,

- Lunaparklar ve tematik parklar.

YENİ NORMALLEŞMEDE NERELER AÇIK, NERELER KAPALI?

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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