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'Yarına Notlar' Pera Müzesi'nde

Pera Müzesi, Uluslararası Bağımsız Küratörler (ICI) oluşumunun “Yarına Notlar” adlı gezici sergisini İstanbul’da sanatseverlerle buluşturuyor. 25 ülkeden 30 küratörün ortak çalışmasıyla hazırlanan ve kısa bir süre önce ABD ve Çin’de sergilenen “Yarına Notlar” sanatseverleri mevcut kriz ortamında, çağdaş kültürel değerleri yeniden sorgulamaya davet ediyor. Sergi 6 Mart’a kadar Pera Müzesi’nde görülebilir.

'Yarına Notlar' Pera Müzesi'nde

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, 2021 yılını üç yeni sergiyle kapatıyor. Müzenin yeni süreli sergilerinden Yarına Notlar, Independent Curators International (ICI) [Uluslararası Bağımsız Küratörler] oluşumu tarafından hayata geçirildi. Sergiye COVID-19 pandemisinin ilk aylarında, ICI üyelerinden gelen metinlerle oluşturulan “Saha Raporları” başlıklı yazı dizisi ilham verdi. Gezici bir sergiye dönüşen Yarına Notlar, 2021 başında dünya turuna başladı. ABD’de Cantor Fitzgerald Gallery, Haverford College, Kanada’da Contemporary Calgary, Çin’de Sifang Art Museum’da ziyarete açılan sergi, 6 Mart 2022 tarihine kadar Pera Müzesi’nde sanatseverlerle buluşacak.

Günümüzün sanatsal yansıması

Dünyanın dört bir yanından 29 sanatçının eserlerini bir araya getiren Yarına Notlar, küresel bir çağda sanatın kolektif hafızanın inşasındaki rolünü ele alıyor. Sergideki birçok çalışma, kuşku ve güvensizliğin yükseldiği zamanlarda dünyayı anlamlandırmanın yollarını sorguluyor. Bu kültürel geçiş döneminde her eser, yakın geçmişten bir ilham kaynağı ve geleceğe yön veren bir bakış açısı öneriyor. Pandemi döneminde yaşanan tecrit, ev hayatı ve bakım kavramlarına odaklanan eserler ile, pandemiye doğrudan referans vermeyen eserler hep beraber incelendiğinde, bir bütün olarak günümüzün yansımasını oluşturuyor.

“Böyle bir zamanda tek bir sesi temsil etmek yerine, kolektif düşünceyi benimsedik”

Ziyaretçilere küresel bir deneyim üzerine düşünme fırsatı veren Yarına Notlar, ICI Küratöryel Eğitim Programı mezunları arasından seçilen 30 küratör tarafından hazırlandı. ICI Sergiler Yöneticisi Becky Nahom, 25 ülkeden 30 küratörün ortak çalışmasıyla hayat bulan bu sergide, bugün görülmesinin önemli olduğuna inandıkları eserleri sanatseverlerle buluşturduklarını belirtirken; ortak güven üzerine kurulu olan bu serginin aynı zamanda okuyucular, ziyaretçiler ve gözlemcilerin eserlerle iletişim kurmaları için bir çağrı olduğunu söylüyor.

Gelecek günlere yol gösteren bir hatırlatma ya da “Yarına Notlar”

Sergi için belirledikleri yönteme de dikkat çeken Nahom, “Bize gelen hikâyeler pandeminin etkilerinin yanında, sanat organizasyonlarındaki değişimleri ve yeni duruma nasıl adapte olunduğunu gösteriyordu. Sosyal medya ve dijital platformlar izleyicilere ulaşmak için adımlar atarken, iç mekânlarda bir araya gelemeyen insanlar balkon ve pencerelerde projeler ortaya çıkarmaya başlıyor, tüm bu gelişmeler sanatı, sanat merkezlerinden evlere taşıyordu. Bu nedenle böyle bir zamanda tek bir sesi temsil edemeyeceğimizin farkında olarak, kolektif düşünce üzerinden sergi geliştirmeyi hedefleyip gerekli parametreleri belirledik” diyor ve ekliyor: “COVID-19 pandemisinin tesiri üzerine düşünerek, bu serginin etki alanını nasıl biçimlendirdiğine dair yazıya döktüğüm düşünceler ise, gelecek günlere yol gösterme umudunu taşıyan bir hatırlatma ve benim yarına notlarım.”

Uluslararası Bağımsız Küratörler (ICI) oluşumu tarafından düzenlenen, Frances Wu Giarratano, Becky Nahom, Renaud Proch ve Monica Terrero’nun programladığı Yarına Notlar gezici sergisi, Andy Warhol Görsel Sanatlar Vakfı, VIA Sanat Fonu, ICI Mütevelli Heyeti ve Uluslararası Forumu’nun destekleriyle gerçekleştirildi.

Sanatçılar

Madiha Aijaz, Ernesto Bautista, Maeve Brennan, Vajiko Chachkhiani, Nothando Chiwanga, Shezad Dawood, Demian DinéYazhi', Cao Guimarães, Ilana Harris-Babou, Rei Hayama, Amrita Hepi, INVASORIX, Tamás Kaszás, Ali Kazma, A Liberated Library for Education, Inspiration, and Action, David Lozano, Mona Marzouk, Joiri Minaya, Peter Morin, Daniela Ortiz, Kristina Kay Robinson, Luiz Roque, Mark Salvatus, Ibrahima Thiam, u/n multitude, Wayne Kaumualii Westlake, Yan Shi.

Küratörler

Charles Campbell, Freya Chou, Giulia Colletti, Veronica Cordeiro, Allison Glenn, Tessa Maria Guazon, PJ Gubatina Policarpio, Ivan Isaev, Ross Jordan, Drew Kahuʻāina Broderick ve Josh Tengan, Esteban King Álvarez, João Laia, Luis Carlos Manjarrés Martínez, Fadzai Veronica Muchemwa, Lydia Y. Nichols, Marie Hélène Pereira, Balimunsi Philip, Josseline Pinto, Florencia Portocarrero, Shahana Rajani, Rachel Reese, Marina Reyes Franco, Mari Spirito, Alexandra Stock, Eszter Szak.cs, Abhijan Toto, Fatoş Üstek, Su Wei, Sharmila Wood.

Pera Müzesi Salı’dan Cumartesi’ye 10.00-19.00, Pazar günleri 12.00-18.00 saatleri arasında gezilebilir. Cuma günleri “Uzun Cuma” kapsamında 18.00-22.00 arası tüm ziyaretçiler, Çarşamba günleri ise “Genç Çarşamba” kapsamında tüm öğrenciler müzeyi ücretsiz ziyaret edebilir.

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