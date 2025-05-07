Hibe ve kredi destek tutarlarında artışa gidilen Yarısı Bizden Kampanyası için başvurular hız kesmeden devam ediyor. Kampanyaya katılımda özel bir şart aranmazken, dönüşüm sürecine giren yapılar yenilendikten sonra ödemeler başlıyor. Devlet destekli bu projede hem mülk sahipleri hem de kiracılar için çeşitli ödeme kolaylıkları sunuluyor. Peki, güncellenen hibe ve kredi miktarları ne kadar oldu, geri ödeme süreci nasıl işleyecek? İşte, Yarısı Bizden Kampanyası ile ilgili merak edilen detaylar...