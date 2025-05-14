Hibe ve kredi tutarlarının yükseltildiği Yarısı Bizden Kampanyası’na başvurular hız kesmeden sürüyor. Kentsel dönüşüm kapsamında hayata geçirilen kampanyaya katılım için özel bir koşul aranmazken, yenilenen yapılar sonrasında geri ödeme süreci başlıyor. Devlet destekli bu modelde hem ev sahiplerine hem de kiracılara yönelik cazip finansman imkanları sunuluyor. Artırılan destek tutarları ve ödeme takvimine dair merak edilen tüm detaylar netleşmeye başladı. İşte Yarısı Bizden Kampanyası’na ilişkin 2025 yılına ait en güncel gelişmeler ve önemli bilgiler…