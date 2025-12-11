2025-2026 eğitim ve öğretim yılı birinci döneminin sonuna yaklaşılırken, veliler ve öğretmenler ara tatil planlarını yapmaya başladı. Dönem sonunda karne alındıktan sonra başlayacak sömestr tatili tarihi hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki yarıyıl tatili ne zaman, başlangıç ve bitiş tarihi ne? İşte 2025-2026 MEB takvimi ile 15 tatil hakkında ayrıntılar