        Yarıyıl tatili başlangıç ve bitiş tarihi: 2025-2026 MEB Sömestr (15 tatil) ne zaman başlayacak, karne günü ne zaman?

        Yarıyıl tatili ne zaman? 2025-2026 MEB sömestr başlangıç ve bitiş tarihi

        2025-2026 eğitim ve öğretim yılının birinci döneminin ortalarına yaklaşırken, yarıyıl tatilinin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Tatil planlarını erkenden yapmak isteyen veliler ve öğretmenler, 15 tatil olarak da bilinen sömestr tatili tarihi hakkında araştırma yapıyor. Bu kapsamda araştırılan "Yarıyıl tatili ne zaman başlayacak, hangi tarihte bitecek?" soruları Millİ Eğitim Bakanlığı çalışma takvimi ile yanıt buldu. İşte MEB 2025-2026 yarıyıl tatili tarihi...

        Giriş: 11.12.2025 - 15:09 Güncelleme: 11.12.2025 - 15:09
        1

        2025-2026 eğitim ve öğretim yılı birinci döneminin sonuna yaklaşılırken, veliler ve öğretmenler ara tatil planlarını yapmaya başladı. Dönem sonunda karne alındıktan sonra başlayacak sömestr tatili tarihi hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki yarıyıl tatili ne zaman, başlangıç ve bitiş tarihi ne? İşte 2025-2026 MEB takvimi ile 15 tatil hakkında ayrıntılar

        2

        YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

        Millİ Eğitim Bakanlığı’nın 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı takvimine göre 15 tatil tarihi belli oldu. Bu doğrultuda yarıyıl tatili (sömestr tatili) 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.

        3

        İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        2025-2026 eğitim öğretim yılı, 2 Şubat 2026 Pazartesi günü başlayacak ikinci dönemle birlikte kaldığı yerden devam edecek.

        4

        KARNE GÜNÜ NE ZAMAN?

        MEB takvimine göre karneler 16 Ocak Cuma günü verilecek.

        5

        OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

        Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayınladığı 2025‑2026 takvimine göre, okullar 26 Haziran 2026 Cuma günü kapanacak.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
