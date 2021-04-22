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Gelinini yakaladığı adamla öldürdü!

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde iddiaya göre kayınpeder, gelini ile aynı odada gördüğü kişiyi tabanca ile vurarak öldürdü. Olayla ilgili jandarma tarafından başlatılan inceleme devam ediyor

YASAK AŞK CİNAYETİ! Son dakika: Gelinini yakaladığı adamla öldürdü!
Gelinini yakaladığı adamla öldürdü!
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İHA

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Çiğiltepe köyünde kan donduran bir olay meydana geldi. Edinilen bilgilere göre N.G. (68),gece saatlerinde oğlunun evinden gelen sesler üzerine eve bakmak için gitti. Eve giren N.G., bir süre sonra seslerin yatak odasından geldiğini fark ederek odaya gidince iddiaya göre, burada gelini F.G., (34) ile K.Ç.’yi (51) gördü.

GELİNİ DE ADAM DA HAYATINI KAYBETTİ

İHA'da yer alan habere göre kayınpeder tabancası ile ikilinin üzerine ateş açtı. N.G., daha sonra jandarmayı arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine köye gelen jandarma ve 112 Acil servis ekipleri F.G. isimli gelini ile K.Ç.’nin öldüğünü tespit etti.

CENAZELER ADLİ TIP'A KALDIRILDI

Olayın ardından N.G. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, cenazeler ise otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili jandarma tarafından başlatılan inceleme devam ediyor.

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