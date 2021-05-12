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Yasak aşk iddiasında feci son! 0:00 / 0:00

DHA

Muğla Fethiye'de, önceki gün iddiaya göre, saat 17.00 sıralarında bir baz istasyonunda çalışan B.Ö., Göcek Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bulunan su deposu mevkiinde ağaca asılı halde 1'i kadın 2 kişi görüp, ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

BİRİ AĞAÇTA DİĞERİ YERDE BULUNDU

DHA'da yer alan habere göre sağlık ekiplerince yapılan kontrolde ağaçta asılı halde bulunan Songül O. (37) ve ipinin kopması sonucu ağacın dibinde bulunan Sedat K.'nın (45) hayatını kaybettiği belirlendi. Ekiplerin alanda yaptığı araştırmada, Sedat K. ve Songül O.'nun kullandığı tahmin edilen, olay yerine 100 metre uzaklıkta motosiklet ve kask bulundu.

4 GÜNDÜR HABER ALINAMIYORDU

Ekiplerin incelemesinin ardından Songül O. ve Sedat K.'nın cansız bedeni kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, 6 Mayıs Perşembe günü öğleden sonra Songül O. ve Sedat K.'nın ortadan kaybolduğu ve haber alınamadığını öğrenildi.

"BİZİ YAN YANA GÖMÜN" VASİYETİ

Öte yandan, Sedat K.'nın Muğla'da berber olarak çalışan ağabeyi Sedayi K.'yı arayarak, Songül O. ile birlikte yan yana gömülmesini vasiyet ettiği öğrenildi.

YASAK AŞK İDDİASI

Evli ve 2'şer çocuk sahibi olan ikilinin, uzaktan akraba oldukları, yasak aşk yaşadıkları ileri sürüldü. Jandarma ekipleri tarafından başlatılan soruşturma sürerken, yapılan ilk incelemede ikilinin intihar ettiği öğrenildi.

VASİYETİ YERİNE GETİRİLMEDİ

Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'ndaki otopsinin ardından Songül O. ve Sedat K.'nın yakınları tarafından morgdan alınan cenazeleri, Fethiye İlçesi İnlice Mahalle Camii'ne getirildi. Burada kılınan öğle namazının ardından Songül O.'nun cenazesi İnlice Mezarlığı'na, Sedat K.'nın cenazesi ise Kertmeç Mezarlığı'nda toprağa verildi. Öte yandan jandarma ekiplerince olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.