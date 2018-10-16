Yasak Elma 19. yeni bölüm fragmanı, dizinin ekranlara gelen son bölümünün ardından merak konusu oldu. Yasak Elma'da Alihan ve Zeynep’in ilişkilerinin herkesin içinde ifşa olmasının yankıları Yıldız ve Halit ilişkisinin dengelerini bozdu. tam bu sırada, Defne, Halit tarafından önemsenmemesinin hırsını Yıldız'ın Halit'ten çaldığı parayı itiraf ederek çıkardı. İşte Yasak Elma 18. son bölüm ve 19. yeni bölüm fragmanı...

YASAK ELMA 19. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yasak Elma'nın bu akşam ekranlara gelen bölümünün ardından yeni bölüm fragmanı merak ediliyor. Ancak yayıncı kuruluş henüz dizinin yeni bölüm fragmanını yayınlamadı. Yasak Elma 19. yeni bölüm fragmanına dair detaylar geldikçe haberimizden öğrenebilirsiniz.

YASAK ELMA 18. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Alihan ve Zeynep’in ilişkilerinin herkesin içinde ifşa olmasının yankıları Yıldız ve Halit ilişkisinin dengelerini bozarken, Yıldız ve Kemal’in yakınlaşmasını sağlar. Zeynep düştüğü durumdan dolayı kendini suçlu hisseder. Artık bir karar vermesi gerektiğinin farkındadır. Ender, Halit’i geri kazandığına emindir. Defne, Halit tarafından önemsenmemesinin hırsını yaşayarak son hamlesini yapar ve Yıldız’ı Halit’in gözünde bitirir.

YASAK ELMA OYUNCULARI

Halit Argun (Talat Bulut), Ender Argun (Şevval Sam), Alihan Taşdemir (Onur Tuna), Yıldız Yılmaz (Eda Ece), Zeynep Yılmaz (Sevda Erginci), Zehra Argun (Şafak Pekdemir) Caner Çelebi (Barış Aytaç)

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