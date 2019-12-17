Yasak Elma son bölüm seyircisi ile buluştu. Yasak Elma 61. son bölümünde Ender ve Yıldız, Şahika'yı göndermek için ellerinden geleni yapar. Bunu farkeden Şahika ise boş durmuyor.

YASAK ELMA 62. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yasak Elma 61. son bölümünün ardından 62. yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı.

YASAK ELMA SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Yıldız ve Ender, birlik olup Şahika’yı göndermeye çalışırken Şahika da boş durmaz. Halit, Nadir’in hamleleri karşısında sessiz kalmamaya kararlıdır. Sonunda Nadir’le ilgili eline büyük bir koz geçer ancak Nadir, Halit’in ummadığı birinden yardım alacaktır.