Yasak Elma 67. son bölümü bu akşam ekranlardaydı. Yasak Elma'da Halit'in Yıldız'a karşı olan davranışları gittikçe sertleşti. Yıldız'ın doğum günü için davet vermek istemesi Halit'in büyük tepkisine neden oldu. Zerrin'in Ender'e Leyla ile ilgili şüphelerini açmasıyla yakın takip başladı. Ancak Ender, bildiklerini Yıldız'a söyleyemedi. Zerrin, son olarak Yıldız'a Halit'in başka bir ilişkisinin olabileceğini söyledi. Halit'i takip eden Yıldız, Leyla ile Halit'i bastı. Dizinin yeni bölüm fragmanında ise Yıldız'ın evi terk ettiği, Halit ile Leylayı da rezil ettiği görülüyor. Yasak Elma 68. yeni bölüm fragmanı ve 67. son bölüm özeti haberimizde.

YASAK ELAM 68. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

YASAK ELMA 67. SON BÖLÜM ÖZETİ

Halit’in Leyla ile olan ilişkisi tüm hızla devam ederken, Halit davranışları yüzünden dikkat çekmeye devam eder. Halit’in hareketlerinden şüphelenen Zerrin’in Ender’i uyarması bombanın fitilini ateşler.

Yıldız tam rahata erdiğini sandığı sırada hayatı bir anda altüst olacaktır.