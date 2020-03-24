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Yasak Elma 74.son bölüm! Yasak Elma 75. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yasak Elma 74. son bölümü FOX TV ekranlarında izleyicisi ile buluştu. Her hafta Pazartesi günü seyircisiyle buluşan Yasak Elma'nın son bölümünde, Ender ile Şahika arasında yeni bir kriz ortaya çıkıyor. Peki, Yasak Elma 75. yeni bölüm fragmanı yayınlanacak mı?

yasak elma

Yasak Elma son bölümü FOX TV ekranlarında izleyicisi ile buluştu. Yasak Elma'nın 74. bölümünde
Ender, Şahika'nın yaptığı hain planları anlamaya çalışıyor ve Şahika'yı hayatlarından çıkarmak için elinden geleni yapıyor. İşte Yasak Elma'nın son bölümünde yaşanalar...

YASAK ELMA 75. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yasak Elma 75. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Kanal tarafından yayınlanır yayınlanmaz haber sayfamızda da olacaktır.


YASAK ELMA SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Halit, Şahika'yı yenebilmek için bir intikam planı yapar. Lila ve Erim babalarına destek olmak için ellerinden geleni yaparken Zehra yeni düzene uyum sağlamakta zorlanır. Yıldız ve Kerim yakınlığı başlarken, beklenmedik sürprizlerle yüzleşeceklerdir. Şahika ise Ender'den tamamen kurtulmak için yeni bir oyunun içindedir.

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