Yasak Elma 29. son bölümü yayınlandı. Hemen ardından Yasak Elma 30. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Soruları izleyiciler tarafından merak edilmeye başlandı. İlk bölümünden itibaren izleyenlerin beğenisini kazanmayı başaran Yasak Elma'nın son bölümünde; Alihan ile Ender'in bir sabah kahvaltısında aralarında geçen konuşma izleyiciyi şoke etti. Alihan, Ender'e "Saklayıpta söylemediğin şeyler illa vardır. Seninle ilgili her şeyi bilmek istiyorum" demesinin ardından Ender'in geçmişi ile alakalı gerçekleri yüzüne tek tek vurmaya başladı. Alihan, " Halit ile sen sevgiliyken benim ablam ile evliydi. Küçücük bir kız çocukları vardı. Onu da nasıl ikna ettiğini hepimiz biliyoruz" diyor. Ender duydukları karşısında şaşkına dönüyor ve, "Tacizci üvey babam bana yaptıklarını, kardeşime de yapmasın diye verdiğim mücadeleyi mi anlatsam, yoksa biricik annemin her şeyin farkında olmasına rağmen susmasından mı? Yok daha heyecanlı bir şey anlatayım. O sapık adamın içip içip bizi eşek sudan gelinceye kadar dövdüğünü anlatayım daha heyecanlı değil mi? Bu hayat bana bazı şeyleri vura vura öğretti. Sen benimle bilerek isteyerek evlenmeyi kabul ettin. Kimsenin haddi değil beni sorgulamak" diyor.

YASAK ELMA 30. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yasak Elma 30. bölüm fragmanı yayınlandı. Halit, Yıldız'ın Kemal ile birlikte olduğunu öğreniyor. Yeni bölüm fragmanında Ender ortalığı karıştırıyor.

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NE OLDU?



Yıldız, Kemal’i nikahta basmasının şaşkınlığını yaşarken, Argunlar da Erim’im kaza haberiyle sarsılır. Halit, Erim’i kurtarmak için elinden geleni yapacaktır. Ender ise, Erim’in kazasından Halit’i sorumlu tutar. Kemal’in şüpheli davranışları Halit’in dikkatinden kaçmaz, Kemal’in peşine Sıtkı’yı takar ve beklemediği bir sonuçla karşılaşır. Ender ve Alihan’ın arasındaki gerginlik ise ilişkilerini başka bir boyuta taşıyacaktır.