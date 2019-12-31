Diziler bu hafta neden yok?

Yasak Elma son bölümü izlendi. Sevilerek takip edilen Yasak Elma'nın son bölümünde, Yıldız, Leyla ve Halit birlikteliğinden iyice şüphelenmiştir, ne yapacağını düşünürken yardım isteyeceği tek kişi Ender oluyor.

YASAK ELMA 64. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yasak Elma 64. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

YASAK ELMA SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Yıldız, Leyla ve Halit birlikteliğinden iyice şüphelenmiştir, ne yapacağını düşünürken yardım isteyeceği tek kişi Ender’dir. Ender ve Yıldız kusursuz bir plan yaparak Leyla’yı gönderme derdine düşerler. Leyla başına gelenlerden sonra kendine yeni bir yandaş bulacak ve herkes için yeni bir dönem başlayacaktır.