Korona virüsü tedbirleri kapsamında getirilen yasakların 1 Mart'tan itibaren kademeli olarak kaldırılması süreci başlıyor. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklama geldi. Yapılan açıklamalara göre kısıtlamalar illerdeki durumlara göre kaldırılacak. En net kararlar ise Pazartesi günü toplanacak Kabine Toplantısı sonrasında alınacak.

YASAKLAR HANGİ İLLERDE KALKACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın il bazındaki normalleşme adımlarına yönelik açıklamalarının ardından megakentteki durumu İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu açıkladı. Memişoğlu, “Süreç olarak şu anda iyi bir pozisyondayız, hasta sayılarımız minimilimize edilmiş durumda. İstanbul şu anda Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 1 Mart’tan itibaren olacak kısıtlamaların azalmasına hazır” dedi.

Öte yandan ksıtlamların risk tablosuna göre sarı ve mavi olan illerde kalkması turuncu illerde ise bazı kısıtlamların kaldırılması bekleniyor. İstanbul ise listenin turuncu kısmında yer alıyor.

İLLERİN RİSK TABLOSUNDA YERİ

İllerin kategorisi nasıl belirlenecek?

* Yüz binde 10'un altında vaka görülen iller "düşük riskli",

* Yüz binde 11-35 arası vaka olan iller "orta riskli",

* Yüz binde 36-100 arası vakası bulunan iller "yüksek riskli",

* Yüz binde 100'ün üstünde vaka seyri görülen iller ise "çok yüksek riskli" olarak belirlenecek.

* Düşük riskli iller "mavi", orta risk "sarı", yüksek risk "turuncu", çok yüksek risk "kırmızı" ile gösterilecek.