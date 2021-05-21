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Yasaklar ne zaman kalkacak? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? 1 Haziran'da yasaklar kalkacak mı?

17 Mayıs'ta tam kapanmanın sona ermesinin ardından hafta içi belirli saatlerde ve tüm hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması başladı. Ülkemizde korona virüs vaka sayılarında düşüş görülmesine başlamasının ardından vatandaşlar soruyor; Sokağa çıkma ne zaman kalkacak? İşte konuya ilişkin son açıklamalar...

Yasaklar ne zaman kalkacak? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? 1 Haziran'da yasaklar kalkacak mı

Tam kapanma süreci sonrasında 17 Mayıs’tan itibaren uygulanmaya başlayan kademeli normalleşme sürecinin bitmesine yaklaşık 10 gün kalmasıyla birlikte 1 Haziran sonrasıyla ilgili son dakika gelişmeler merak ediliyor.

YASAKLAR NE ZAMAN KALKACAK?

Türkiye genelinde tam kapanma döneminin saat 05.00'te sona ermesinin ardından 1 Haziran Salı günü saat 05.00'e kadar uygulanacak 15 günlük "kademeli normalleşme" süreci başladı.

Konuya ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Aşılarda hızlanmayı yakaladığımız andan itibaren çok rahat adım atacağımızı ifade edebilirim. 1 Haziran'dan itibaren daha rahatlayacağımıza inanıyorum. Şu anda bir ölçü tutturmak yanıltmak anlamına gelir. Niyetimiz mümkün olduğunca kısıtlamaları ortadan kaldıracak adımları atmak. Amacımız ters bir rüzgarla karşılaşmamak için temizlik, maske, mesafe tüm tedbirleri ortaya koymak." açıklamalarında bulundu.

Yasakların 1 Haziran'dan sonra yeniden revize edilmesi bekleniyor.

1 HAZİRAN SONRASI NORMALLEŞME NASIL OLACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Korona virüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Bakan Koca toplantının soru-cevap kısmında 1 Haziran'dan sonra normalleşmenin nasıl olacağı ile ilgili soruyu yanıtladı.

Bugünden itibaren 10 binin altına düşen bir vaka sayımız var. Tam kapanmayla birlikte bu düşüş önemli. 63 binden 9 bin 385'e kadar bugün inmiş oldu. Dolayısıyla bizim bundan sonraki süreçte bu kazanımı kaybetmememiz gerekiyor. Artık bu enfeksiyonun, virüsün nasıl bulaştığını bütün vatandaşlarımız biliyor. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte yasaklamaları daha azaltan ama kişisel koruyucu tedbirleri daha yoğunlaştıran, bununla birlikte yaygın aşılamayı yaparak bu dönemi normale döndürmek istiyoruz. Yeni dönemde, yani haziran ayı döneminde nasıl bir normalleşme olabileceğiyle ilgili sektörlerle ilgili bir çalışması var, önerisi olacak. Ama genel mantık, daha çok kapatmaktan ziyade kişisel kontrolleri önümüzdeki dönemde aşıyla birlikte sürdürmekten yanayız ve salgını gündemden çıkarmaktan, yaygın aşıyı yapmaktan başka bir gündemimiz de olmayacak.

HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği son Sokağa Çıkma Kısıtlamaları konulu genelge kapsamında, yeni bir karar alınıncaya kadar hafta içi saat 21.00-05.00, hafta sonu cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı biliniyor.

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