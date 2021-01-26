Kabine Toplantısı ne zaman? Kısıtlamalar ne zaman kalkacak? Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geçtiğimiz günlerde peş peşe açıklamalar geldi. Yapılan açıklamalar sonrası ise gözler bir yandan da Kabine Toplantısı tarihine çevrilirken bir yandan da "Sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak?" ve "Kafeler ne zaman açılacak?" sorularının cevabı merak edilip araştırılmaya başlandı. İşte, merak edilen sorularla ilgili detaylar...

YASAKLAR NE ZAMAN KALKACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir önceki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni tip koronavirüs salgını ile mücadelede uygulamaya konulan kısıtlamaların kademe kademe azaltılacağını söyledi.

KISITLAMA SAATLERİ DEĞİŞEBİLİR

Başta Bilim Kurulu üyeleri olmak üzere konun uzmanları ise kısıtlamaların kalkması için vaka sayılarında azami olarak günlük binin altına inilmesi gerektiğini söylüyor. Öte yandan, rakamlardaki düşüle birlikte sokağa çıkma kısıtlamasının saat 23.00 ile sabah 05.00 arasında uygulanabileceği ve hafta sonu ise saat 20.00'den sabah saat 05.00'e kadar kısıtlama saatlerinde değişikliğe gidilmesi yönünde öngörüler de bulunuyor. Ancak hemen belirtelim ki henüz bu ihtimallerle ilgili resmi bir açıklama ya da karar bulunmuyor.

KAFERLER AÇILACAK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan kafe ve restoranlara yönelik kısıtlamalarla ilgili ise şunları söyledi:

Kabine toplantımızda bunu ele alacağız. Endişelerimiz var. Sıkı tutacağız deseler de sıkı tutmuyorlar. Başarı bir süreç var, bunu tersine çevirmek istemiyoruz. Elimize gelen verilere bakarız gerekirse bir esneme yaparız.

HES KODU ÖNERİSİ

Kafe ve restoranların bir an önce açılmasını yani kısıtlamaların kaldırıp içeride müşterilere hizmet verilmesini isteyen işletme sahipleri ise HES kodu önerisini gündeme getirdi. Buna göre ise müşteriler HES koduna göre içeri alınacak. HES koduna göre sakıncalı ve karantina da olması gereken müşteriler ise içeri alınmayacak.

Kafe ve restoranların açılmasıyla ilgili önümüzdeki günlerde bir yol haritasının belirlenmesi bekleniyor. Alınacak kararları sizlerle paylaşacağız.