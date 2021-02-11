Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Vatandaşlar dört gözle kısıtlamaların kalkacağı tarihi bekliyor. Peki Yasaklar kalkacak mı? Yasaklar ne zaman kalkacak? İşte Bakan Koca'dan önemli açıklamalar...

YASAKLAR KALKACAK MI? YASAKLAR NE ZAMAN KALKACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Özellikle yüz yüze eğitimin, uygulamalı eğitimler dışında, bu dönemde başlatılmasının risk teşkil ettiğini söyleyebilirim." dedi ve Bakan Koca: "Şubat sonuna doğru öğretmenlerimiz için de, özellikle eğitim başlanacak olan sınıflar için söylüyorum, aşılama takvimi başlamış olacak." şeklinde devam etti.

KORONAVİRÜS AŞILAMALARINDA İKİNCİ AŞAMA

Bakan Koca "28 gün önce Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı aşı programımızda, bugün itibarıyla 2 milyon 800 bini aşkın vatandaşımızın ilk doz aşılaması tamamlandı. Yarından itibaren ilk aşılanan grubumuzun ikinci doz aşılarına başlıyoruz. Amacımız hedef nüfusumuzun en az yüzde 60'ının aşılanmasını sağlamaktır. Bu hedefe ulaşabilmek için bütün alternatifleri zorladığımızdan emin olun.

Nüfusumuzun yüzde 3,5'ini aşılamış olmamız bir çoğunuza az bir oran gibi gelebilir. Ancak birçok Avrupa ülkesinde olduğu gibi aşı üreticisi ülkelerden biri olan Almanya'da bu oranın yüzde 3,7 olduğunu göz önünde bulundurursak, aşı konusunda ülkemizin başarısı daha iyi anlaşılacaktır. Elbette çok yakın bir gelecekte hem aşının üretimi hem de temini, bu oranı hedeflediğimiz seviyeye ulaştıracaktır."​

Geçen hafta düzenlenen kabine toplantısı sonrasına koronavirüs tedbirlerine yönelik yalnızca okullar ile ilgili alınan kararlar açıklandı. Buna göre; köy okulları ile 8. ve 12. sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak.

Kafe ve restoranlar kapalı kalmaya devam edecek, sokağa çıkma yasaklarında herhangi bir değişiklik olmayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedbirlerinin kademeli bir şekilde kaldırılacağını açıkladı.

Öte yandan uzmanlar koronavirüs vaka sayısında artış olduğunu ve yeni bir dalganın beklendiğini kaydetti.