Yasal sınırın 5 katı alkolle çarptı öldürdü! Bir canın bedeli 6 ay!

Karabük'te kaza, 9 Aralık 2023’te Safranbolu ilçesi Çavuş Mahallesi Mimar Sinan Caddesi’nde meydana geldi. Okul harçlığını çıkarmak için restoranda kurye olarak çalışan Karabük Üniversitesi İşletme Fakültesi Aktüerya ve Risk Yönetimi Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Tevfik Arayıcı’ya (25), motosikletle sipariş sonrası dönüş yolundayken, ters yöne giren Serkan Furkan Yılmaz (24) yönetimindeki minibüs çarptı.

Minibüs sürücüsü, olayın ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Tevfik Arayıcı’nın cenazesi ise İzmir’de toprağa verildi. Arayıcı, kazadan yaklaşık 4 ay önce kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir gün motorda öleceğim, sakat kalmak yerine tek temennim" yazmıştı.

Oğlunun mezuniyetine gidecekken cenazesine katıldığını söyleyen Arayıcı, "Oğlumu okutmak için apartmanlarda merdiven yıkayarak Karabük Üniversitesi’ne göndermiştim. Harçlığı yetersiz geldiği için kurye olarak geçimini sağlamak için çalışıyordu. Alkollü bir sürücü tarafından benim oğlum öldürüldü.

"OĞLUMUN KANI YERDE KALMASIN"

Adli Tıp Kurumu ve trafik raporlarına göre benim oğlum haklıyken, oğluma vuran alkollü sürücüyü serbest bıraktılar. Oğlum için adalet istiyorum. Bu adalet değil. Hangi gerekçeyle içkili birini serbest bıraktılar. Hem okuyup, hem de çalışan oğlumu 2.60 promil ile alkollü bir sürücü katledip kaçmıştır.

Adalete güvenirken, adalet oğlumun katilini tahliye etti. Kime güvenip kimden yardım isteyeceğimizi şaşırdık. 25 yaşındaki oğlum okulundan, hayallerinden ve ailesinden koparılıp toprağa girdi. Katili ise elini kolunu sallayarak gezecek. Hiç hakkımı helal etmiyorum. Ben ölene kadar oğlum için adalet arayışına devam edeceğim. Oğlumun kanı yerde kalmasın" diye konuştu.