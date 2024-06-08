Yasal sınırın 5 katı alkolle çarptı öldürdü! Bir canın bedeli 6 ay!
Karabük'te, çarptığı üniversite öğrencisi kurye, 25 yaşındaki Tevfik Arayıcı'nın ölümüne neden olan alkollü sürücü 24 yaşındaki Serkan Furkan Yılmaz, olaydan 6 ay sonra karar duruşması sonrası serbest bırakıldı. Arayıcı'nın annesi 59 yaşındaki Bahar Arayıcı, tahliye kararına tepki göstererek, "Oğlumu okutmak için apartmanlarda merdiven yıkadım. Harçlığı yetersiz geldiği için kurye olarak geçimini sağlamaya çalışıyordu. Alkollü sürücü tarafından oğlum öldürüldü. Oğlum için adalet istiyorum" dedi
Karabük'te kaza, 9 Aralık 2023’te Safranbolu ilçesi Çavuş Mahallesi Mimar Sinan Caddesi’nde meydana geldi. Okul harçlığını çıkarmak için restoranda kurye olarak çalışan Karabük Üniversitesi İşletme Fakültesi Aktüerya ve Risk Yönetimi Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Tevfik Arayıcı’ya (25), motosikletle sipariş sonrası dönüş yolundayken, ters yöne giren Serkan Furkan Yılmaz (24) yönetimindeki minibüs çarptı.
YASAL SINIRIN 5 KATI ALKOLLÜ ÇIKTI
DHA'da yer alan habere göre yaralanan Tevfik Arayıcı öldü, olay yerinden kaçan minibüs sürücüsü polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Serkan Furkan Yılmaz, 2.60 promil alkollü (yasal sınır 0.50) çıktı.
ALKOLLÜ SÜRÜCÜ TUTUKLANDITevfik Arayıcı, 25 yaşındaydı.
Minibüs sürücüsü, olayın ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Tevfik Arayıcı’nın cenazesi ise İzmir’de toprağa verildi. Arayıcı, kazadan yaklaşık 4 ay önce kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir gün motorda öleceğim, sakat kalmak yerine tek temennim" yazmıştı.
7.5 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI
Tutuklu yargılanan Serkan Furkan Yılmaz, Safranbolu 1’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, ‘Bilinçli taksirle ölüme neden olma’ suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
180 GÜN TUTUKLU KALDI
180 gün tutuklu kalan sanık, tutuklulukta geçirdiği süre göz önüne alınıp, verilen ceza miktarı ve suça ilişkin tüm delillerin toplanması nedeniyle tahliye edildi.
"OKULUNDAN, HAYALLERİNDEN VE AİLESİNDEN KOPARILDI"
Tevfik Arayıcı'nın annesi Bahar Arayıcı, oğlunun ölümüne neden olan sürücünün tahliye kararının ardından gözyaşlarına boğuldu.
Oğlunun mezuniyetine gidecekken cenazesine katıldığını söyleyen Arayıcı, "Oğlumu okutmak için apartmanlarda merdiven yıkayarak Karabük Üniversitesi’ne göndermiştim. Harçlığı yetersiz geldiği için kurye olarak geçimini sağlamak için çalışıyordu. Alkollü bir sürücü tarafından benim oğlum öldürüldü.
"OĞLUMUN KANI YERDE KALMASIN"
Adli Tıp Kurumu ve trafik raporlarına göre benim oğlum haklıyken, oğluma vuran alkollü sürücüyü serbest bıraktılar. Oğlum için adalet istiyorum. Bu adalet değil. Hangi gerekçeyle içkili birini serbest bıraktılar. Hem okuyup, hem de çalışan oğlumu 2.60 promil ile alkollü bir sürücü katledip kaçmıştır.
Adalete güvenirken, adalet oğlumun katilini tahliye etti. Kime güvenip kimden yardım isteyeceğimizi şaşırdık. 25 yaşındaki oğlum okulundan, hayallerinden ve ailesinden koparılıp toprağa girdi. Katili ise elini kolunu sallayarak gezecek. Hiç hakkımı helal etmiyorum. Ben ölene kadar oğlum için adalet arayışına devam edeceğim. Oğlumun kanı yerde kalmasın" diye konuştu.
"ÜST MAHKEMEYE BAŞVURDUK"
Ailenin avukatı İlyas Kelepircioğlu, mahkemenin kararını bir üst mahkemeye taşıdıklarını belirterek, "Sanığın olası kast ile adam öldürme suçundan yargılanması için üst mahkemeye başvurduk. Bu kazaya sebebiyet veren sanık, alkollü bir şekilde araç kullanmış, ters şeride geçerek Arayıcı’ya çarpmış ve yaklaşık 70 metre sürükledikten sonra olay yerini terk etmiştir.
Olayı gören görgü tanıklarının ihbarıyla sanık 1 saat sonra ekipler tarafından yakalanmış ve yargıya teslim edilmiştir. Yapılan yargılamalar neticesinde sanığın asli ve tam kusurlu olduğu görülmüş. Sanık yargılamanın hiçbir aşamasında pişmanlık göstermemiş ve yapılan yargılamalar sonucunda sanığa 7 yıl 6 ay hapis cezası verilmiştir. Bu kararla beraber sanık tahliye edilmiştir. Verilen bu karar vicdanları rahatlatmamıştır. Sanığın tahliyesi sonrası ailesi derinden sarsılmıştır. Biz daha fazla Tevfiklerin ölmemesi adına sanığın olası kast ile adam öldürme suçundan yargılanması için üst mahkemelere başvurularımızı yaptık" ifadelerini kullandı.